Son dakika haberleri: Koronavirüs aşısı ile ilgili kan donduran açıklama! Bir doz için 250 bin köpek balığı...

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haberleri: ile ilgili kan donduran açıklama! Bir doz için 250 bin köpek balığı...

haberi: Koronavirüs salgını tüm dünyada hız kesmeden devam ediyor. Salgına karşı henüz etkili bir aşı ya da ilaç geliştirilemezken, tüm dünyada araştırmalar sürüyor. yapımı ile ilgili kan donduran bir açıklama geldi. Bir doz aşı için 250 bin köpek balığının katledildiği belirtildi. Yarım milyon köpek balığının koronavirüs aşısı nedeniyle katledilme ihtimalinin olduğu belirtildi.

DHA
Giriş Tarihi: 29.9.2020 07:30 Son Güncelleme: 29.9.2020 07:30 ABONE OL
Son dakika: Koronavirüs aşısı ile ilgili kan donduran açıklama! Bir doz için 250 bin köpek balığı...

ABD'de faaliyet gösteren 'Shark Allies' sivil toplum örgütü çalışmalarında yarım milyon köpekbalığının katledilebileceğini açıkladı.

Son dakika: Koronavirüs aşısı ile ilgili kan donduran açıklama! Bir doz için 250 bin köpek balığı...

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını için bir çok ülke aşı çalışması için çaba sarfediyor. ABD'de faaliyet gösteren ve köpek balıklarının neslini korumak için kurulan 'Shark Allies' sivil toplum örgütü çalışmalarında yarım milyon köpekbalığının katledilebileceğini açıkladı.

Son dakika: Koronavirüs aşısı ile ilgili kan donduran açıklama! Bir doz için 250 bin köpek balığı...

Sivil toplum kuruluşu, köpekbalıklarının karaciğerinden yapılan "Squalene" adlı doğal yağın yardımcı etken madde olarak koronavirüs aşılarında kullandığını belirtti.

Son dakika: Koronavirüs aşısı ile ilgili kan donduran açıklama! Bir doz için 250 bin köpek balığı...

KORONAVİRÜS AŞISI İÇİN ETKEN MADDE KÖPEKBALIĞINDA

Shark Allies yöneticisi Stefanie Brendl yaptığı açıklamada, köpekbalıklarının karaciğerinde bulunan ve mevcut grip aşıları da dahil olmak üzere birçok ilacın yapımında kullanılan doğal yağ "Squalene" için yüzbinlerce köpekbalığının katledilebileceğini vurguladı.

Son dakika: Koronavirüs aşısı ile ilgili kan donduran açıklama! Bir doz için 250 bin köpek balığı...

Yağın bileşenindeki güçlü yağlar aşıdaki bağışıklık etkisini arttırdığını ifade eden Brendl, mevcut bazı adaylarında bu yağın kullanıldığını ifade etti.

Son dakika: Koronavirüs aşısı ile ilgili kan donduran açıklama! Bir doz için 250 bin köpek balığı...

BİR DOZ AŞI İÇİN 250 BİN KÖPEKBALIĞI GEREKİYOR

Squalene maddesinin kullanılan bir koronavirüs aşı adayının piyasaya sürülmesi halinde tek bir kişi için kullanılacak bir doz aşı üretimi için yaklaşık 250 bin köpekbalığının katledilmesi gerektiği kaydedildi.

Son dakika: Koronavirüs aşısı ile ilgili kan donduran açıklama! Bir doz için 250 bin köpek balığı...

Bir kişinin koronavirüse karşı bağışıklık kazanması için iki doz aşının gerektiğini belirten Brendl, bunun yaklaşık yarım milyon köpekbalığının katledilmesi anlamına geldiğini ifade etti. Stefanie Brendl, "Aşı çalışmalarını yavaşlatmak veya engellemek niyetinde değiliz. Ancak, Köpekbalıkları bu sebeple verimli bir tedarik zinciri değil" dedi.

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Son dakika haberleri: Koronavirüs aşısı ile ilgili kan donduran açıklama! Bir doz için 250 bin köpek balığı...
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