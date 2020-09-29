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Son dakika: Miçotakis'ten 'ye diplomasi çağrısı! Dikkat çeken BAE- detayı...

Son dakika haberi: ile arasında ve Ege'deki gerilim biraz olsun azalmaya başladı. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'ye diplomasi çağrısında bulundu. Miçotakis, çağrısında BAE ve 'i örnek gösterdi, "Sıra diplomaside" dedi.

AA
Giriş Tarihi: 29.9.2020 15:13 Son Güncelleme: 29.9.2020 15:24 ABONE OL
Son dakika: Miçotakis'ten Türkiye'ye diplomasi çağrısı! Dikkat çeken BAE-İsrail detayı...

Başbakanı Kiryakos Miçotakis, " ile istikşafi görüşmelerin yakında başlamasını umuyoruz. Şimdi sıra diplomaside." dedi.

Miçotakis, temaslarda bulunmak üzere Yunanistan'a giden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile birlikte Girit Adası'ndaki Suda Donanma Üssü'nü ziyaret etti.

Son dakika: Miçotakis'ten Türkiye'ye diplomasi çağrısı! Dikkat çeken BAE-İsrail detayı...

Buradaki incelemelerinin ardından konuşan Miçotakis, Pompeo ile 'deki gelişmeleri ele aldıklarını belirterek, 'nin bölgede kendilerine karşı "tahriklerde bulunduğunu" öne sürdü.

Son dakika: Miçotakis'ten Türkiye'ye diplomasi çağrısı! Dikkat çeken BAE-İsrail detayı...

'in uluslararası istikrar için kilit önemde olduğunu kaydeden Miçotakis, " ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi eski düşmanlar dost olurken Akdeniz'de düşmanlık dalgaları yükselemez. ( ile) İstikşafi görüşmelerin yakında başlamasını umuyoruz. Şimdi sıra diplomaside." ifadesini kullandı.

Son dakika: Miçotakis'ten Türkiye'ye diplomasi çağrısı! Dikkat çeken BAE-İsrail detayı...

Miçotakis, NATO üyesi iki ülke arasındaki "gerginliğin kimsenin çıkarına olmadığı" konusunda Pompeo ile hemfikir olduklarına dikkati çekerek, anlaşmazlıkların çözümünde uluslararası hukukun belirleyici olması gerektiğini dile getirdi.

Atina ve Washington arasındaki savunma iş birliği çerçevesinde 'a ait 84 F-16 uçağının modernizasyonunu görüştüklerini aktaran Miçotakis, Yunan tersanelerinde iki ülkenin denizcilik alanında ortak yatırımlarının da gündemde olduğunu vurguladı.

Pompeo ise Yunanistan'ı bölgede "bir istikrar kapısı olarak gördüklerini" söyleyerek, ABD'nin donanma üssü gemisi Hershey Woody Williams'ın Girit'te bulunduğunu anımsattı.

Son dakika: Miçotakis'ten Türkiye'ye diplomasi çağrısı! Dikkat çeken BAE-İsrail detayı...

ile stratejik iş birliğinin kendileri için önemini belirten Pompeo, "Çünkü Rusya, Libya'da olduğu gibi bölgedeki dengeleri bozuyor." dedi.

Pompeo, NATO çerçevesinde ile Yunanistan arasında yapılan teknik görüşmeleri desteklediklerinin altını çizerek, ittifak bünyesindeki bu diyaloğun devam etmesinden yana olduklarını vurguladı.

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Son dakika: Miçotakis'ten Türkiye'ye diplomasi çağrısı! Dikkat çeken BAE-İsrail detayı...
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