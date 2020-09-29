Son dakika: Miçotakis'ten Türkiye'ye diplomasi çağrısı! Dikkat çeken BAE-İsrail detayı...

Miçotakis, NATO üyesi iki ülke arasındaki "gerginliğin kimsenin çıkarına olmadığı" konusunda Pompeo ile hemfikir olduklarına dikkati çekerek, anlaşmazlıkların çözümünde uluslararası hukukun belirleyici olması gerektiğini dile getirdi.

Atina ve Washington arasındaki savunma iş birliği çerçevesinde Yunanistan'a ait 84 F-16 uçağının modernizasyonunu görüştüklerini aktaran Miçotakis, Yunan tersanelerinde iki ülkenin denizcilik alanında ortak yatırımlarının da gündemde olduğunu vurguladı.

Pompeo ise Yunanistan'ı bölgede "bir istikrar kapısı olarak gördüklerini" söyleyerek, ABD'nin donanma üssü gemisi Hershey Woody Williams'ın Girit'te bulunduğunu anımsattı.