‘Türkiye ile temas halindeyiz’

Ermenistan'ın saldırganlığı ile yükselen tansiyonu dünya yakından izliyor.Genel Sekreteri Antonio Guterres, çatışmaları durdurma çağrısı yaptı.Başkan Donald Trump, "O bölgede çok iyi ilişkilerimiz var ve bakalım (çatışmaları) durdurabilecek miyiz" dedi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye ile temas halinde olduklarını söyledi.Berlin hükümeti, ateşkes ve derhal müzakerelere başlama çağrısı yaptı.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bölgenin daha fazla şiddeti kaldıramayacağını belirterek, Azerbaycan ile Ermenistan'a "ateşkes" çağrısı yaptı.Minsk Grubu himayesinde ön şartsız olarak müzakerelere dönülmesi gerektiği belirtildi."Taraflar acilen çatışmaları durdurmalı" açıklaması geldi.İtidal çağrısı yaptı.