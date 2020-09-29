‘Türkiye ile temas halindeyiz’

Ermenistan'ın saldırganlığı ile yükselen tansiyonu dünya yakından izliyor.
Birleşmiş Milletler:
Genel Sekreteri Antonio Guterres, çatışmaları durdurma çağrısı yaptı.
ABD:
Başkan Donald Trump, "O bölgede çok iyi ilişkilerimiz var ve bakalım (çatışmaları) durdurabilecek miyiz" dedi.
Rusya:
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye ile temas halinde olduklarını söyledi.
Almanya:
Berlin hükümeti, ateşkes ve derhal müzakerelere başlama çağrısı yaptı.
İran:
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bölgenin daha fazla şiddeti kaldıramayacağını belirterek, Azerbaycan ile Ermenistan'a "ateşkes" çağrısı yaptı.
AGİT:
Minsk Grubu himayesinde ön şartsız olarak müzakerelere dönülmesi gerektiği belirtildi.
NATO:
"Taraflar acilen çatışmaları durdurmalı" açıklaması geldi.
Çin:
İtidal çağrısı yaptı.