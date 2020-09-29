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‘Türkiye ile temas halindeyiz’

Giriş Tarihi: 29.9.2020 ABONE OL
‘Türkiye ile temas halindeyiz’
Ermenistan'ın saldırganlığı ile yükselen tansiyonu dünya yakından izliyor.
Birleşmiş Milletler: Genel Sekreteri Antonio Guterres, çatışmaları durdurma çağrısı yaptı.
ABD: Başkan Donald Trump, "O bölgede çok iyi ilişkilerimiz var ve bakalım (çatışmaları) durdurabilecek miyiz" dedi.
Rusya: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye ile temas halinde olduklarını söyledi.
Almanya: Berlin hükümeti, ateşkes ve derhal müzakerelere başlama çağrısı yaptı.
İran: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bölgenin daha fazla şiddeti kaldıramayacağını belirterek, Azerbaycan ile Ermenistan'a "ateşkes" çağrısı yaptı.
AGİT: Minsk Grubu himayesinde ön şartsız olarak müzakerelere dönülmesi gerektiği belirtildi.
NATO: "Taraflar acilen çatışmaları durdurmalı" açıklaması geldi.
Çin: İtidal çağrısı yaptı.
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‘Türkiye ile temas halindeyiz’
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