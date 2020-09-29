Uzmanlar uyardı! Dolandırıcıların hedefinde PlayStation 5 var!

Güvenlik uzmanları, kimlik avı tehditlerine karşı korunmak için aşağıdakileri öneriyor:

-Beklenmedik bir mesaj eşliğinde paylaşılan bağlantıların gerçek olduğundan ve kötü amaçlı bir sayfaya veya indirmeye yönlenmediğinden emin olmak için, bağlantı adreslerini iki kez kontrol edin.

-Bir web sitesinin gerçek ve güvenli olduğundan emin değilseniz, asla kimlik bilgilerinizi veya kişisel bilgilerinizi paylaşmayın. Giriş bilgilerinizi ve şifrenizi sahte bir sayfaya girmiş olabileceğinizi düşünüyorsanız hemen şifrenizi değiştirin. Kart bilgilerinizin ele geçirilmiş olabileceğini düşünüyorsanız bankanızı veya diğer ödeme sağlayıcınızı arayın.