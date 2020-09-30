15 dakikada sonuç veren test kiti Avrupa’da kullanılacak

Yeni tip korona virüs (KOVİD-19)'ün merkezi olarak anılmaya başlanan ABD'de vaka ve ölüm sayısı her geçen gün artıyor. Salgın nedeniyle bilim adamları araştırmalarını artırdı. ABD merkezli Becton, Dickinson and Company 15 dakikada sonuç veren kit üretimi yaptı.

15 DAKİKADA SONUÇ VERİYOR

ABD merkezli Becton, Dickinson and Company medikal ekipman şirketinin ürettiği, 15 dakikada sonuç verdiği ifade edilen BD Veritor Plus System adlı koronavirüs test kiti, Avrupa'da kullanılıyor.

'EFEKTİF' OLDUĞU SAVUNULDU

Şirketten yapılan açıklamada, test kitlerinin Ekim ayı sonuna kadar Avrupa genelinde satışa sunulmaya başlanacağı ifade edildi. Şirket, söz konusu kitlerin koronavirüs testi konusunda 'efektif' olduğunu savunuyor.

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