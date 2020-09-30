ABD'de dün canlı yayında başkanlık düellosu gerçekleşti. ABD Başkan adayı Biden ve Trump'ın düellosunun yaklaşık 30 milyon kişiyi ekranlara kitlediği belirtildi.

ABD Başkan adayı Biden’dan Trump’a ‘inşallah'lı yanıt

GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 36 DÜŞÜŞ YAŞANDI

Trump ve 2016'daki Demokrat başkan adayı Hillary Clinton'ın tartışmasında bu 4 kanalın 45,3 milyon izleyiciye ulaştığı dikkate alındığında, bu yılki tartışmanın reytinglerinde yüzde 36 düşüş olduğu belirtildi. Düello sırasında Trump ve Biden arasında ilginç bir diyalog da yaşandı.

"NE ZAMAN İNŞALLAH?

ABD'de dün yapılan başkanlık düellosunda ABD Başkanı Donald Trump, milyonlarca dolar vergi ödediğini ve bunları açıklayacağını söyledi. ABD Başkan adayı Joe Biden ise Trump'a yanıt olarak, "Ne zaman? İnşallah" dedi.

TARTIŞMA TWİTTER'DAN BUGÜN DEVAM ETTİ

Trump, tartışmanın ardından ilk olarak kendisinin tartışmada hem Biden hem de Wallace ile karşı karşıya geldiğini gösteren bir görsel paylaştı.

Sabah saatlerinde de tartışmaya ilişkin paylaşımlarına devam eden Trump, "Radikal sol da dahil kimse Uykucu Joe'un lider olmasını istemiyor. Biden, dün gece Bernie Sanders'a "kaybeden" olarak seslenerek ona saygısızlık etti." ifadesini kullandı. Trump, Biden'ın tartışmada "Kanun ve Nizam" sloganından hiç bahsetmediğini savundu.

"ULUSAL BİR UTANÇTI"

Biden ise Trump'ın bu tweetini alıntılayarak, "Irkçı söylemlerin yeter artık Donald. Yolda yanlış yerden dönene kadar bir tane bile kenar mahalle tanımazdın." karşılığını verdi. Öte yandan Biden, Ohio'da gazetecilere yaptığı açıklamada dün akşamki tartışmaya ilişkin, "Bu ulusal bir utançtı." yorumunu yaptı.

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