ABD Başkanı Trump ve Biden canlı yayında tartıştı! Seçim öncesi görüşmeye Corona damgası

SAĞLIK SİGORTASI

Trump: Çok önemli adımlar attık. Sembolik bir durum yok. Size daha önce tarihte hiçbir başkanın yapmaya cesareti olmadığı bir şey yapıyorum. İlaç fiyatları yüzde 90 azalacak. Sudan ucuz olacak. Reçete ile satılan fiyatları düşüreceğiz. Obamacare hiçbir işe yaramıyor. Biz daha iyi bir duruma getirdik.

Biden: 20 milyon kişi sağlık sistemini Obamacare yoluyla elde etmekte. Bunu yok etmeye çalışıyor. Tek bir planı bile yok, nasıl yapılacağını bilmiyor. Sağlık sistemiyle ilgili olarak hiçbir planı yok. Seçildiğinden beri herhangi bir şey yapmadı.