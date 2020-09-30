Alman parti SPD'den Merkel'e tepki

Hükümet ortakları Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ile Sosyal Demokrat Parti'yi (SPD) Türkiye konusunda birbirine düşüren konuşmalar Federal Meclis'te yaşandı. Mecliste güncel konuların tartışıldığı oturumda önce Başbakan Angela Merkel söz aldı.

MERKEL SÖZÜ TÜRKİYE'YE GETİRDİ

Genel olarak siyasi konulara değinen Merkel, "Yarın ve öbür gün Avrupa Konseyi'nde ele alacağımız bir diğer konu da Türkiye ile ilişkiler" dedi ve sözü Türkiye'ye getirdi.

SPD'DEN TEPKİ

Türkiye ile ilişkilerin çok yönlü olduğunu söyleyen Merkel, "Doğu Akdeniz'de Yunanistan- Türkiye ve Kıbrıs- Türkiye arasındaki gerginliği görüyoruz. Bazen bir askeri çarpışma ile barışçıl çözüm arasındaki yolun ne kadar küçük olduğunu bazen tasavvur bile edemeyiz" dedi.

Merkel ardından sözü mülteci sorununa getirdi. Ancak Merkel'in Doğu Akdeniz ile ilgili sözlerine koalisyon ortağı SPD'den tepki geldi.

"NEDEN UÇAK SATIYORSUNUZ?"

SPD'nin Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich, Merkel'e tepki gösterdi. Merkel'in kürsüdeki konuşmasında Doğu Akdeniz'deki krizi anlatması, ancak Fransa'nın rolüne değinmemesi Mützenich'in tepkisine yol açtı. Mützenich, "Kriz, Avrupa ülkeleri tarafından körükleniyor. Arabuluculuk yapacaksanız, Macron'a ve Fransa'ya, böyle bir ortamda neden Yunanistan'a savaş uçağı sattığını sormalısınız" dedi.

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