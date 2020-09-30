Azerbaycan ordusu yeterli

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın uluslararası hukuku kaba şekilde ihlal ettiğini belirterek, "Saldırgan ülkeye kendi halkımızı ve topraklarımızı korumak için gerekli yanıtı vermek zorunda kaldık" dedi. Türkiye'nin Ermenistan'la çatışmalarda taraf olmadığını ve yer almadığını vurgulayan Aliyev, "Azerbaycan'a sadece moral destek sağlıyor. TSK'ya ait F-16 uçakları hiç bir şekilde çatışmalarda yer almıyor. Azerbaycan ordusu, topraklarını ve halkını savunmak için yeterli şekilde hazırlıklıdır" diye konuştu. AA