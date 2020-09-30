BM: Kovid-19’da kahreden eşik aşıldı

Dünya genelinde toplam vaka sayısı 33 milyon 552 bini geçti. 24 milyon 881 bin 239 kişi sağlığına kavuştu.Korona virüsünden dolayı her 16 saniyede 1 kiyi yaşamını yitiriyor.1 milyon ölümün geçilmesiyle pandemide kahreden eşik aşıldı.Aşı çalışmaları sürüyor. Dünya genelinde üzerinde çalışılan 240 aşı var. Bunların 40'ının klinik testleri yapılıyor ve 9'u son aşamada.: Vaka artışları nedeniyle OHAL gündemde.En büyük üç kente girişçıkışlar kontrol altına alınacak.Restoran-barlarda 85 desibelden yüksek müzik açmak yasaklandı..Son 24 saatte Arjantin'de 364, Meksika'da 173, Kolombiya'da 153 kişi hayatını kaybetti.Anne sütünün Kovid'e karşı koruyucu olduğu belirlendi.Dört gündür yeni Kovid-19 vakası görülmedi.