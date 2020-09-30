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: Kovid-19’da kahreden eşik aşıldı

Giriş Tarihi: 30.9.2020 ABONE OL
BM: Kovid-19’da kahreden eşik aşıldı
Dünya genelinde toplam vaka sayısı 33 milyon 552 bini geçti. 24 milyon 881 bin 239 kişi sağlığına kavuştu.
Korona virüsünden dolayı her 16 saniyede 1 kiyi yaşamını yitiriyor.
BM: 1 milyon ölümün geçilmesiyle pandemide kahreden eşik aşıldı.
Aşı çalışmaları sürüyor. Dünya genelinde üzerinde çalışılan 240 aşı var. Bunların 40'ının klinik testleri yapılıyor ve 9'u son aşamada.
Çekya ve Slovekya: Vaka artışları nedeniyle OHAL gündemde.
Hollanda: En büyük üç kente girişçıkışlar kontrol altına alınacak.
İngiltere: Restoran-barlarda 85 desibelden yüksek müzik açmak yasaklandı..
Latin Amerika: Son 24 saatte Arjantin'de 364, Meksika'da 173, Kolombiya'da 153 kişi hayatını kaybetti.
Çin: Anne sütünün Kovid'e karşı koruyucu olduğu belirlendi.
Yeni Zelanda: Dört gündür yeni Kovid-19 vakası görülmedi.
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BM: Kovid-19’da kahreden eşik aşıldı
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