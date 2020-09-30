Erivan 4 uluslararası kararı da hiçe sayıyor

Ermenistan uluslararası örgütlerin Dağlık Karabağ konusunda aldığı kararlara aykırı hareket ediyor. Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, NATO ve Avrupa Birliği'nin almış olduğu ortak kararlarda Ermenistan'ın hukuk dışı yollarla Dağlık Karabağ topraklarını işgal ettiği ve buradan çekilmesi vurgulanıyor. Ermen istan ise söz konusu kararlara uymuyor. NATO'nun 11 Haziran 1993 tarihli kararında güç kullanarak elde edilen kazanımların reddedildiği ifade edilirken Avrupa Birliği'nin 7 Nisan 1993'te almış olduğu kararda ise Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki güçlerini geri çekmesi ve bölgedeki saldırılarını durdurması uyarısında bulunuluyor.Avrupa Konseyi'nin 2005'teki görüşmesinde Azerbaycan topraklarının önemli bir kısmının Ermeni güçleri tarafından işgal altında olduğunun altı çizilirken BM Güvenlik Konseyi ise Ermeni güçlerinin geri çekilmesi gerektiğini ifade ediyor.