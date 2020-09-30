Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği'ni ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu sorunun tek bir çözümü var; Ermenistan, Azerbaycan topraklarından çekilecek. Bu olmadığı sürece sorun çözülmez" dedi. Görüşmede, Ermenistan'ın saldırganlığı ve sorunun nasıl çözülmesi gerektiği konusunda düşüncele paylaşımı yaptıklarını belirten Çavuoğlu, "Tek bir çözüm var, Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekilecek. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü konusunda BM kararları ortada. Tüm bunlara rağmen bugüne kadar Minsk Grubu üçlüsü ve genel olarak AGİT somut bir adım atmadı. Artık sorunun somut çözülmesini istiyoruz. Bu sorunun barışçıl yollarla çözümü için çok çaba sarf ettik" dedi.

Ziyaretle Türk halkının Azerbaycan'a desteğini bir kere daha vurgulamak istediklerini kaydeden Çavuşoğlu, "AGİT başta olmak üzere tüm dünya Azerbaycan ve Ermenistan'ı eşit tutmamalı. Bugün haklı olarak Gürcistan ve Ukrayna'yı hep beraber destekliyoruz. Ancak söz konusu Azerbaycan olunca, işgalci Ermenistan'la bir tutuluyor" dedi.

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KÖKÜNDEN ÇÖZÜM

Türkiye'nin sahada ve masada Azerbaycan'ın yanında olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Artık bu meseleyi kökünden çözmek istiyoruz. Bu sorunu çözelim ki Kafkasya'ya, bu bölgeye barış ve istikrar gelsin. Azerbaycan'ın işgal edilmiş toprakları kurtulsun. Bir milyona yakın göç etmek zorunda kalan Azerbaycanlı kardeşlerimiz de evlerine dönebilsin" ifadelerini kullandı.



AZERBAYCAN HAKLI

Ziyarette Bakan Çavuşoğlu'na eşlik eden AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da şunları söyledi: "Önünde sonunda Azerbaycan halkı davasını kazanacak ve bütün hak ettikleri topraklar yeniden Azerbaycan'a ait olarak tescillenecektir. Bu vesileyle tekrar şehitlerimize rahmet diliyorum."

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