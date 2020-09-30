Ermenistan'a büyük şok! Ermenistan ordusuna ait hedefler imha edildi | O anlar böyle görüntülendi

Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait 2 tankı daha vurdu. Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmaların devam ettiği temas hattında Ermeni ordusuna ait hedefleri vurmaya devam ediyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan ordusu tarafından Terter'in Tonaşen köyünde 2 Ermeni tankı imha edildi. Bakanlık saldırılarla ilgili görüntüleri paylaştı.
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NE OLMUŞTU?
Ermenistan bir kez daha işgalci zihniyetini ortaya koyarak dün sabah Azerbaycan köylerine saldırdı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan "Ermenistan ordusu 27 Eylül saat 06.00 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtı" açıklaması geldi.
MİSLİYLE KARŞILIK VERİLDİ
Ermeni güçlerinin saldırıları üzerine Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlattı. Azerbaycan birlikleri Ermeni birliklerinin işgali altında bulunan önemli tepelere karşı operasyon başlatmıştı. Ermeni birliklere ait çok askeri teçhizat ve askeri tesisi yok edildiği açıklandı. Bölgede 2016'dan beri en şiddetli çatışmaların başladı kaydedildi.
2 BİN 300 ERMENİSTAN ASKERİNİN ETKİSİZ
Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda, 2 bin 300 Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Edinilen son dakika habere göre; Azerbaycan ordusu, Ağdere-Terter yönünde Ermenistan güçlerini kuşatma altına aldı.
ERMENİ GÜÇLERİNİ TEMİZLEME OPERASYONU
Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermenistan güçlerini top atışı ile imha etme ve alanı temizleme operasyonunun sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, Azerbaycan ordusunun, Ağdere-Terter yönünde Ermenistan güçlerini kuşatma altına aldığı ifade edildi.
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