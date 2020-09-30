Ermenistan'a büyük şok! Ermenistan ordusuna ait hedefler imha edildi | O anlar böyle görüntülendi

NE OLMUŞTU?

Ermenistan bir kez daha işgalci zihniyetini ortaya koyarak dün sabah Azerbaycan köylerine saldırdı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan "Ermenistan ordusu 27 Eylül saat 06.00 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtı" açıklaması geldi.

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MİSLİYLE KARŞILIK VERİLDİ

Ermeni güçlerinin saldırıları üzerine Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlattı. Azerbaycan birlikleri Ermeni birliklerinin işgali altında bulunan önemli tepelere karşı operasyon başlatmıştı. Ermeni birliklere ait çok askeri teçhizat ve askeri tesisi yok edildiği açıklandı. Bölgede 2016'dan beri en şiddetli çatışmaların başladı kaydedildi.