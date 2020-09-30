İngiltere’de 7 bin 108 yeni koronavirüs vakası

Korona Virüs vakalarının artış gösterdiği İngiltere'de son 24 saatte vaka ve ölüm sayılarındaki artış dikkat çekti. Ülkede toplam vaka sayısı 453 bin 264'e yükseldi.
7 BİN YENİ VAKA
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İngiltere'de son 24 saatte 7 bin 108 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 71 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 453 bin 264'e, toplam can kaybı ise 42 bin 143'e ulaştı.