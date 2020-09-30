İşgalci Ermenistan'a Azerbaycan'dan ağır darbe! O bölgeler kuşatma altına alındı

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan mevzileri ile sivil yerleşim yerlerini havan ve topçu sistemleri ile yoğun ateş altına almasının hemen ardından karşı ateş, sonrasında ileri harekat başlattı.

Ermeni ordusuna ait askeri araçlar yok edildi | Video

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan mevzileri ile sivil yerleşim yerlerine yönelik havan ve muhtelif çaplı topçu sistemleriyle yoğun ateş altına almasından hemen sonra Azerbaycan ordusu tarafından karşı ateş başlatıldı.