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İşgalci 'a 'dan ağır darbe! O bölgeler kuşatma altına alındı

27 Eylül sabahı 'da Türklerinin yaşadığı bölgelere saldırılar düzenledi. Ermenistan'ın alçak saldırınarına Azerbaycan'dan misliyle karşılık verildi. Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda, 2 bin 300 Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Edinilen son dakika habere göre; Azerbaycan ordusu, Ağdere-Terter yönünde Ermenistan güçlerini kuşatma altına aldı.

AA
Giriş Tarihi: 30.9.2020 10:05 Son Güncelleme: 30.9.2020 10:07 ABONE OL
İşgalci Ermenistan'a Azerbaycan'dan ağır darbe! O bölgeler kuşatma altına alındı

SON DAKİKA HABERİ: ordusunun, işgal altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda, Ağdere-Terter yönünde güçlerini kuşatma altına aldığı bildirildi.

İşgalci Ermenistan'a Azerbaycan'dan ağır darbe! O bölgeler kuşatma altına alındı

ERMENİ GÜÇLERİNİ TEMİZLEME OPERASYONU

Savunma Bakanlığının açıklamasında, güçlerini top atışı ile imha etme ve alanı temizleme operasyonunun sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan ordusunun, Ağdere-Terter yönünde Ermenistan güçlerini kuşatma altına aldığı ifade edildi.

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İşgalci Ermenistan'a Azerbaycan'dan ağır darbe! O bölgeler kuşatma altına alındı

ordusu, 'ın ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan mevzileri ile sivil yerleşim yerlerini havan ve topçu sistemleri ile yoğun ateş altına almasının hemen ardından karşı ateş, sonrasında ileri harekat başlattı.

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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan mevzileri ile sivil yerleşim yerlerine yönelik havan ve muhtelif çaplı topçu sistemleriyle yoğun ateş altına almasından hemen sonra Azerbaycan ordusu tarafından karşı ateş başlatıldı.

İşgalci Ermenistan'a Azerbaycan'dan ağır darbe! O bölgeler kuşatma altına alındı

MİSİLLEMENİN ARDINDAN İLERİ HAREKAT BAŞLATTI

ordusu, misilleme olarak gerçekleştirdiği ateşlerin ardından ise ileri harekat başlattı.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine ait Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) da aktif görev aldığı harekatta, hava unsurlarının yanı sıra roket, füze ve topçu silahlarıyla yapılan atışlar sonucunda 400'den fazla hedef ateş altına alındı.

İşgalci Ermenistan'a Azerbaycan'dan ağır darbe! O bölgeler kuşatma altına alındı

İlk olarak Nüzgar, Büyük Mercanlı, Kend Horadiz, Yukarı Seyid Ahmetli, Yukarı Abdurrahmanlı, Karahanbeyli ve Garvend köylerini işgalden kurtaran Silahlı Kuvvetleri, ardından Tekekaya ile Ağdağ bölgelerini kontrol altına aldı.

Murov Dağı'nın önce batısı sonra da doğusunu kontrol altına alan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri unsurları, bölgesinde ordusuna ait 10'dan fazla hava savunma sistemini, aralarında tankların da bulunduğu 20'ye yakın zırhlı aracı imha etti.

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İşgalci Ermenistan'a Azerbaycan'dan ağır darbe! O bölgeler kuşatma altına alındı
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