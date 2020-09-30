Karantina en çok ona yaradı

İngiltere'ningüneybatısındaki Dorset kentinin sahillerini mesken tutan Sammy isimli fok balığı karantina döneminde sahiller boşalınca avlanmak ve dinlenmek için burayı mesken edindi. Ancak kısıtlamalar kalkıp insanlar denize girmek için geldiğinde Sammy yerini terk etmedi. Kısa sürede insanlarla kaynaşan, onlarla yüzüp hatta bazılarıyla sörf bile yapan Sammy'nin her geçen gün hayran kitlesi arttı. Oldukça sıcak kanlı olan Sammy insanlarla oynaşmayı çok seviyor. Tek hoşlanmadığı şey ise okşanmak. DIŞ HABERLER