Kuveyt Emiri es-Sabah toprağa verildi

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah Sulaibikhat Mezarlığı'nda toprağa verildi.
91 YAŞINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ABD'de tedavi gördüğü hastanede dün 91 yaşında hayatını kaybetmişti. Es-Sabah'ın naaşı bugün ABD'den Kuveyt'e götürüldü. es-Sabah, Bilal bin Rabah Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, Sulaibikhat Mezarlığı'na getirilerek toprağa verildi. Cenaze törenine es-Sabah'ın akrabalarının yanı sıra çok sayıda Kuveytli yetkilisi katıldı.Son dakika: Kuveyt Emiri'nin cenaze merasimine ilişkin detaylar belli oldu SON DAKİKA: Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir el-Sabah hayatını kaybetti