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Kuveyt Emiri es-Sabah toprağa verildi

Kuveyt Emiri ABD'de tedavi gördüğü hastanede dün 91 yaşında hayatını kaybetmişti. Es-Sabah'ın naaşı bugün ABD'den Kuveyt'e götürüldü. Es-Sabah Sulaibikhat Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İHA
Giriş Tarihi: 30.9.2020 16:41 Son Güncelleme: 30.9.2020 16:42 ABONE OL
Kuveyt Emiri es-Sabah toprağa verildi

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah Sulaibikhat Mezarlığı'nda toprağa verildi.

91 YAŞINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ABD'de tedavi gördüğü hastanede dün 91 yaşında hayatını kaybetmişti. Es-Sabah'ın naaşı bugün ABD'den Kuveyt'e götürüldü. es-Sabah, Bilal bin Rabah Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, Sulaibikhat Mezarlığı'na getirilerek toprağa verildi. Cenaze törenine es-Sabah'ın akrabalarının yanı sıra çok sayıda Kuveytli yetkilisi katıldı.

Son dakika: Kuveyt Emiri'nin cenaze merasimine ilişkin detaylar belli oldu SON DAKİKA: Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir el-Sabah hayatını kaybetti

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Kuveyt Emiri es-Sabah toprağa verildi
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