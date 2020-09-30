Miçotakis: Şimdi sıra diplomaside

YunanistanBaşbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile birlikte Girit Adası'ndaki Suda Donanma Üssü'nü ziyaret etti. Miçotakis, Pompeo ile Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ele aldıklarını belirtti. Doğu Akdeniz'in uluslararası istikrar için kilit önemde olduğunu kaydeden Miçotakis, "İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi eski düşmanlar dost olurken Akdeniz'de düşmanlık dalgaları yükselemez. (Türkiye ile) İstikşafi görüşmelerin yakında başlamasını umuyoruz. Şimdi sıra diplomaside" dedi. Pompeo, NATO çerçevesinde Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan teknik görüşmeleri desteklediklerinin altını çizerek, ittifak bünyesindeki bu diyaloğun devam etmesinden yana olduklarını vurguladı.