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Kovid-19 kiti geliştirdi

Birçok ülke ile mücadele ederken, her ülke kendi kitini ve aşısını da piyasaya sürmek için çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda çalışmalarını hızlandıran da kendi korona virüs test kitini geliştirdi. Ülkede Eyaletlerden Sorumlu Sağlık Bakanı , ülkede geliştirilen kitin 40 dakikadan daha kısa sürede sonuç verebileceğini söyledi.

AA
Giriş Tarihi: 30.9.2020 18:43 ABONE OL
Nijerya Kovid-19 test kiti geliştirdi

Batı Afrika ülkesi Nijerya, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ile mücadele ediyor. Ülke bu kapsamda korona virüse karşı mücadele için test kiti geliştirdi.

SAĞLIK BAKANI DUYURDU

Ülkede Eyaletlerden Sorumlu Sağlık Bakanı Olorunnimbe Mamora, Kovid-19'la ilgili haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Kovid-19'un teşhis edilebilmesi için Nijerya Tıbbi Araştırma Enstitüsü (NİMR) tarafından test kiti geliştirildiğini belirtti.

NİMR'nin geliştirdiği test kitlerinin, Kovid-19 testi için kullanılan RT-PCR cihazlardan daha hızlı olduğunu kaydeden Mamora, bu kitle yapılan testlerin 40 dakikadan daha kısa sürede sonuç verebileceğini söyledi. Olorunnimbe Mamora, kitin kullanımının kolay olduğunu ve kısa bir eğitimle vatandaşlar tarafından kullanılabileceğini ifade etti.

ÜLKEDE 509 BİN 555 TEST YAPILDI

Nijerya hükümeti, nisan ayı sonunda mayıs, haziran ve temmuz aylarında en az 2 milyon Kovid-19 testi yapmayı hedeflediğini açıklamıştı. Ancak Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) açıklamasına göre, söz konusu zaman diliminde 509 bin 555 yapıldı.

Ülkede şu ana kadar 58 bin 647 Kovid-19 vakası görüldü, 1111 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Virüse yakalanan 49 bin 937 kişi ise sağlığına kavuştu.

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Nijerya Kovid-19 test kiti geliştirdi
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