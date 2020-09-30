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aracına saldıran kişi cinayete teşebbüsten yargılanacak

'nin California eyaletine bağlı kentinde aracına düzenlediği silahlı saldırıda 2 polisi ağır yaralayan saldırgan, cinayete teşebbüsten tutuklandı. Kefalet bedeli olarak 6 milyon 150 bin dolar belirlenen Murray'in suçlu bulunması halinde ömür boyu hapisle yargılanacağı bildirildi.

AA
Giriş Tarihi: 30.9.2020 22:41 Son Güncelleme: 30.9.2020 22:57 ABONE OL
Polis aracına saldıran kişi cinayete teşebbüsten yargılanacak

Los Angeles Bölge Savcısı Jackie Lacy, düzenlediği basın toplantısında, 36 yaşındaki Deonte Lee Murray adlı zanlının 2 cinayet girişiminden yargılanacağını belirtti.

Lacy, Murray'nin 2 polise saldırıdan ayrı olarak araç soygunu ve vurma olayıyla ilgili 15 Eylül'de gözaltına alındığını, daha sonra adli deliller sonucu saldırı ile bağlantısının tespit edildiğini kaydetti.

Soruşturmayı yürüten Cinayet Bürosu Kaptanı Kent Wegener, Deonte Lee Murray'in polislerden nefret etmesi ve onların ölmesini istemesi dışında saldırı için belli bir neden bulamadıklarını ifade etti.

Kefalet bedeli olarak 6 milyon 150 bin dolar belirlenen Murray'in suçlu bulunması halinde ömür boyu hapisle yargılanacağı bildirildi.

POLİS ARACINA SALDIRI OLAYI

Los Angeles Polis Departmanına bağlı 31 ve 24 yaşlarındaki 1'i kadın 2 polis memuru, 12 Eylül Cumartesi akşamı devriye sırasında araçlarına yaklaşan siyah giyimli biri tarafından düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanmıştı.

14 ay önce göreve başladıkları belirtilen 2 polis memurunun, ağır yaralı halde hastaneye kaldırılarak yapılan müdahaleler sonucu hayati tehlikeyi atlattıkları açıklanmıştı.

Saldırganın yakalanması için 100 bin dolar ödül konurken, ABD Başkanı Donald Trump saldırıya tepki göstererek, "(Polisler) Şayet ölürlerse, katil için hızlı bir yargılama ile idam verilmeli. Bunu durdurmanın başka yolu yok." ifadesini kullanmıştı.

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Polis aracına saldıran kişi cinayete teşebbüsten yargılanacak
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