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Son dakika! : 2 bin 300 askeri etkisiz hale getirildi

Son dakika bilgisine göre ordusunun, işgal altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda, 2 bin 300 askerinin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, gece boyunca şiddetli çatışmaların devam ettiği aktarıldı.

AA
Giriş Tarihi: 30.9.2020 08:54 Son Güncelleme: 30.9.2020 09:13 ABONE OL
Son dakika! Azerbaycan: 2 bin 300 Ermenistan askeri etkisiz hale getirildi

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sıcak çatışmalar sürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, gece boyunca şiddetli çatışmaların devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, "27-30 Eylül tarihlerinde 2 bin 300 Ermenistan askerinin öldüğü ve yaralandığı, yaklaşık 130 tank ve zırhlı aracın, 200'den fazla top ve füze sisteminin, yaklaşık 25 hava savunma sisteminin, 6 komuta yönetim ve komuta gözlem mıntıkasının, 5 mühimmat deposunun, yaklaşık 50 tanksavar silahının ve 55 otomobilin imha edildiği" bildirildi.

BU SABAHKİ SALDIRI ÖNLENDİ!

Dünkü çatışmalarda, işgal altındaki Hocavend ilinin Şuşakend bölgesinde Ermenistan'a ait 1 S-300 sisteminin de etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, kaybettikleri mevzileri geri almak için Madagiz yönünde toplanan Ermenistan güçlerinin, bu sabah saatlerinde gerçekleştirdiği saldırının önlendiği ifade edildi.

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Açıklamada, tüm cephe hattında askeri operasyonların devam ettiği kaydedildi.

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Son dakika! Azerbaycan: 2 bin 300 Ermenistan askeri etkisiz hale getirildi
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