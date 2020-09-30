Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den çok net mesaj: Tek koşul var

Son dakika haberi: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile yaşanan çatışmalara ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Aliyev, sert ifadeler kullandı, Ermenistan'ın çekilmesi gerektiğini, aksi halde ise çatışmaların süreceğini ifade etti.

Azerbaycan Ordusu'nun Ermeni destek birliğini imha etme anı kamerada | Video

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev şöyle konuştu:

Azerbaycan'ın tek koşulu Ermenistan ordusunun geri çekilmesidir. Eğer geri çekilirlerse çatışmalar durur.

NE OLMUŞTU?

Dağlık Karabağ'ı işgal eden Ermenistan, Azerbaycan topraklarındaki yerleşim yerlerine ateş açmıştı. Çok sayıda sivil şehit olurken, çok sayıda sivil de yaralandı. Bunun üzerine Azerbaycan harekete geçti, çok sert bir saldırı ile karşılık verdi. Çatışmalar şiddetlendi, Azerbaycan ordusu birçok kritik noktayı ele geçirdi, Ermenistan ordusu sürekli mevzi kaybetti. Ermenistan'ın 2 bin 300 askeri öldürülürken, çok sayıda zırhlı aracı ve hedefi imha edildi.

Azerbaycan ordusu ilerleyişini sürdürürken, Ermenistan, Rusya'dan beklediği desteği bulamadı. Ermenistan'da askere gidebilecek herkesin yurt dışına çıkışı yasaklanırken, mevzileri terk edenlerin vurulması talimatı verildi.

Azerbaycan: 2 bin 300 Ermenistan askeri etkisiz hale getirildi İşte Ermenistan cephesindeki PKK’lılar! Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel: "Çeviköz, CHP'nin dış politika yönlendiricisi yetisine sahip değil"