Son dakika: Ermenistan tutuştu! Yunanistan'daki Ermenilere flaş çağrı...

Yunanistan'da yaşayan sevgili Ermeni gençlerine; Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı, Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı'nın Ermeni diasporasının gençlerine yaptığı çağrıya yanıt olarak ve Yunanistan'da yaşayan birçok yurttaşımızın dile getirdiği dileği dikkate alarak, Azerbaycan ile çatışma hattına gitmek için bir gönüllü kaydı açıyoruz.