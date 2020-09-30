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Son dakika: tutuştu! 'daki Ermenilere flaş çağrı...

Son dakika haberi: 'ın 'daki sivil yerleşim yerlerine saldırması sonrası ortalık karıştı. Azerbaycan çok sert karşılık verdi. 2 bin 300 Ermeni askeri öldürüldü. Onlarca zırhlı araç imha edildi. Ermenistan, seferberlik ilan ederken, askerlik yaşına gelmiş erkeklerin yurt dışına gidişini yasakladı. Azerbaycan'ı durduramayan Ermenistan son olarak 'daki vatandaşlarına askerlik çağrısı yaptı.

DHA
Giriş Tarihi: 30.9.2020 12:47 Son Güncelleme: 30.9.2020 12:48 ABONE OL
Son dakika: Ermenistan tutuştu! Yunanistan'daki Ermenilere flaş çağrı...

, ordusunun, sivilleri vurmasının ardından başlattığı karşı operasyonla güç kaybetmeye devam ederken, 'da yaşayan Ermeni vatandaşların orduya katılması için çağrıda bulunuldu.

Son dakika: Ermenistan tutuştu! Yunanistan'daki Ermenilere flaş çağrı...

Ordusu, işgaline ve sivillere yönelik saldırılarına karşı başlattığı operasyonun 4. gününde de darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. Azerbaycan'ın karşı saldırılara cevap vermesiyle çatışmalardan bu zamana kadar 2 bin 300 asker kaybeden Ermenistan, yurtdışında yaşayan vatandaşlarına "orduya katılın" çağrısında bulunuyor.

Son dakika: Ermenistan tutuştu! Yunanistan'daki Ermenilere flaş çağrı...

YUNANİSTAN'DAKİ ERMENİLERE "ORDUYA KATILIN" ÇAĞRISI

'da yaşayan Ermeni gençlere, ' Sosyal Kültür Merkezi' tarafından yapılan yazılı bildiride gönüllü Ermenistan Ordusu'na katılma çağrısı yapıldı. Yunanistan'daki Ermeniler tarafından kurulduğu ifade edilen 'Ermenistan Sosyal Kültür Merkezi' tarafından yapılan bildiride,'Vatanımız, Türkiye-'ın en ciddi ortak saldırısına direniyor.

Son dakika: Ermenistan tutuştu! Yunanistan'daki Ermenilere flaş çağrı...

'da yaşayan sevgili Ermeni gençlerine; Cumhuriyeti Başbakanı, Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı'nın Ermeni diasporasının gençlerine yaptığı çağrıya yanıt olarak ve Yunanistan'da yaşayan birçok yurttaşımızın dile getirdiği dileği dikkate alarak, ile çatışma hattına gitmek için bir gönüllü kaydı açıyoruz.

Son dakika: Ermenistan tutuştu! Yunanistan'daki Ermenilere flaş çağrı...

Ordumuza katılın" ifadeleri yer aldı. Söz konusu bildiride, ile çatışma hattına gitmek için bir gönüllü kaydı açıldığı ve gönüllülerin listesinin oluşturulması için Atina'da bir komite kurulduğu kaydedildi.

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Son dakika: Ermenistan tutuştu! Yunanistan'daki Ermenilere flaş çağrı...
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