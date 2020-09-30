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Son dakika: Genç modelin kan donduran ölümü! Yatağa bağlayıp günlerce...

Son dakika haberi adeta kan dondurdu. Esmeralda Gonzalez korkunç bir şekilde yaşamını yitirmişti. Kendisi hakkında gelen son detaylar ise şoke etti. Geçen yıl üzerinde sadece iç çamaşırlarıyla tökezleyerek yürüdüğü güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkan, ancak izine bir daha rastlanmayan 24 yaşındaki modelin cinayetiyle ilgili bir gelişme yaşandı. Zanlıların avukatının duruşma öncesinde ileri sürdüğü iddia kan dondurdu. İşte bu son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 30.9.2020 15:04 Son Güncelleme: 30.9.2020 15:20 ABONE OL
Son dakika: Genç modelin kan donduran ölümü! Yatağa bağlayıp günlerce...

Amerika Birleşik Devletleri'nde duyanları şoka uğratan bir olay gerçekleşti. Ülkede faili belli olmayan ölümlerin sayısı ciddi boyutlara ulaştı. Esmeralda Gonzalez, en son 2019 yılının mayıs ayında görülmüş, ardında iz bırakmadan gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Esmeralda komşuları tarafından son görüldüğünde üzerinde sadece iç çamaşırları vardı ve evinin yakınlarında tökezleyerek yürüyordu.24 yaşındaki genç kadının bu halini gören komşuları hemen telefona sarıldı ve polisi aradı.

Son dakika: Genç modelin kan donduran ölümü! Yatağa bağlayıp günlerce...

Ertesi gün Esmeralda çevredeki bir güvenlik kamerası görüntüsüne takıldı. Genç kadın lüks bir otomobil bayisine gidiyordu. Esmeralda'yı o günden sonra gören olmadı. Erkek kardeşi, polisi arayarak kayıp ihbarında bulundu. Polis Esmeralda'nın evine gittiğinde genç kadının evinin kapısının yarı açık olduğunu ve evdeki ışıkların açık olduğunu gördü.

Son dakika: Genç modelin kan donduran ölümü! Yatağa bağlayıp günlerce...

Ancak Esmeralda'dan iz yoktu. Aradan aylar geçti, Esmeralda'yı ne gören ne de bir haber alan vardı. Polis soruşturmasını sürdürdü ancak genç modelin izine rastalayamadı. Geçen yılın Ekim ayında ise, polis ekiplerini alarma geçiren bir ihbar geldi.

Son dakika: Genç modelin kan donduran ölümü! Yatağa bağlayıp günlerce...

Çevredekiler, Nevada Çölü'nde derme çatma bir tabutun içinde bir kadın cesedi bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili Christopher Prestipino adında bir adam ve birlikte yaşadığı Casandra Garrett adlı kadın cinayet suçlamasıyla tutuklandı. İddiaya göre 45 yaşındaki Christopher Prestipino, çevresindekilere "kayıp kızı kendisinin öldürdüğünü" ileri sürüyordu. Bir süredir yurt dışında bulunan Prestipino, ülkeye giriş yapar yapmaz hemen gözaltına alındı.

Son dakika: Genç modelin kan donduran ölümü! Yatağa bağlayıp günlerce...

Prestipino, birinci dereceden adam kaçırma, cinayet ve cinayeti başka biriyle beraber tasarlamak suçlarından tutuklandı. New York Post gazetesinin aktardığına göre, Esmeralda günlerce yatağa bağlı kalmış, genç kadına uyuşturucu ve havuz temizleme ilacı enjekte edilmiş. Las Vegas'lı modeli öldürmekle suçlanan Prestipino'nun avukatları, duruşma öncesinde adamın "sesler duymaya" başladığını iddia etti.46 yaşındaki Christopher Prestipino ve 40 yaşındaki oda arkadaşı Casanra Garrett'in geçen yıl Mayıs ayında 24 yaşındaki Esmeralda Gonzalez'i öldürdükleri iddia ediliyor.

Son dakika: Genç modelin kan donduran ölümü! Yatağa bağlayıp günlerce...

Mahkeme belgelerine göre iki cani, Gonzalez'e havuz temizleyicisi enjekte edip boğmadan önce, günlerce yatağa bağladı. Gelecek yıl Mayıs ayında gerçekleşmesi planlanan duruşma öncesinde avukatlar, Prestipino'nun bir yeterlilik değerlendirmesinden geçmesi gerektiğini iddia ediyor.

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Son dakika: Genç modelin kan donduran ölümü! Yatağa bağlayıp günlerce...
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