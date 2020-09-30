Son dakika: Genç modelin kan donduran ölümü! Yatağa bağlayıp günlerce...

Amerika Birleşik Devletleri'nde duyanları şoka uğratan bir olay gerçekleşti. Ülkede faili belli olmayan ölümlerin sayısı ciddi boyutlara ulaştı. Model Esmeralda Gonzalez, en son 2019 yılının mayıs ayında görülmüş, ardında iz bırakmadan gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Esmeralda komşuları tarafından son görüldüğünde üzerinde sadece iç çamaşırları vardı ve evinin yakınlarında tökezleyerek yürüyordu.24 yaşındaki genç kadının bu halini gören komşuları hemen telefona sarıldı ve polisi aradı.
Ertesi gün Esmeralda çevredeki bir güvenlik kamerası görüntüsüne takıldı. Genç kadın lüks bir otomobil bayisine gidiyordu. Esmeralda'yı o günden sonra gören olmadı. Erkek kardeşi, polisi arayarak kayıp ihbarında bulundu. Polis Esmeralda'nın evine gittiğinde genç kadının evinin kapısının yarı açık olduğunu ve evdeki ışıkların açık olduğunu gördü.
Ancak Esmeralda'dan iz yoktu. Aradan aylar geçti, Esmeralda'yı ne gören ne de bir haber alan vardı. Polis soruşturmasını sürdürdü ancak genç modelin izine rastalayamadı. Geçen yılın Ekim ayında ise, polis ekiplerini alarma geçiren bir ihbar geldi.
Çevredekiler, Nevada Çölü'nde derme çatma bir tabutun içinde bir kadın cesedi bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili Christopher Prestipino adında bir adam ve birlikte yaşadığı Casandra Garrett adlı kadın cinayet suçlamasıyla tutuklandı. İddiaya göre 45 yaşındaki Christopher Prestipino, çevresindekilere "kayıp kızı kendisinin öldürdüğünü" ileri sürüyordu. Bir süredir yurt dışında bulunan Prestipino, ülkeye giriş yapar yapmaz hemen gözaltına alındı.
Prestipino, birinci dereceden adam kaçırma, cinayet ve cinayeti başka biriyle beraber tasarlamak suçlarından tutuklandı. New York Post gazetesinin aktardığına göre, Esmeralda günlerce yatağa bağlı kalmış, genç kadına uyuşturucu ve havuz temizleme ilacı enjekte edilmiş. Las Vegas'lı modeli öldürmekle suçlanan Prestipino'nun avukatları, duruşma öncesinde adamın "sesler duymaya" başladığını iddia etti.46 yaşındaki Christopher Prestipino ve 40 yaşındaki oda arkadaşı Casanra Garrett'in geçen yıl Mayıs ayında 24 yaşındaki Esmeralda Gonzalez'i öldürdükleri iddia ediliyor.