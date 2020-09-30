Son dakika: Genç modelin kan donduran ölümü! Yatağa bağlayıp günlerce...

Amerika Birleşik Devletleri'nde duyanları şoka uğratan bir olay gerçekleşti. Ülkede faili belli olmayan ölümlerin sayısı ciddi boyutlara ulaştı. Model Esmeralda Gonzalez, en son 2019 yılının mayıs ayında görülmüş, ardında iz bırakmadan gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Esmeralda komşuları tarafından son görüldüğünde üzerinde sadece iç çamaşırları vardı ve evinin yakınlarında tökezleyerek yürüyordu.24 yaşındaki genç kadının bu halini gören komşuları hemen telefona sarıldı ve polisi aradı.