Son dakika: Kuveyt Emiri'nin cenaze merasimine ilişkin detaylar belli oldu

Kuveyt Emirlik Divanı, Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın cenaze merasiminin sadece akrabalarının katılımıyla düzenleneceğini açıkladı.

Emirlik Divanı'nca yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların ve ülkede ikamet edenlerin, Emir Sabah'ın vefatı nedeniyle sundukları içten taziyeleri ve hissettikleri duyguları takdir ettiklerini ancak güvenlik ve halk sağlığı gerekliliklerine uygun olarak cenaze merasimine katılımın sadece Emir'in akrabalarıyla sınırlı olacağı belirtildi.

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, dün 91 yaşında hayatını kaybetmişti. Kuveyt Bakanlar Kurulu, Emir Sabah'ın ardından Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın (83) ülkenin yeni Emiri olduğunu açıklamıştı.

Ülkede ayrıca Emir Sabah'ın vefatı nedeniyle 40 günlük yas ve devlet kurumlarında 3 gün süreyle tatil ilan edilmişti.