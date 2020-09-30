Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı’ndan flaş açıklama: “Düşman korkutamaz bizi!”

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı sonrasında Türkiye Azerbaycan'ın yanında olduğunu, Ermenistan'ın karşısında bulunduğunu açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı da çeşitli açıklamalar yaptı.

"YOLUMUZDAN KİMSE DÖNDÜREMEZ"

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Bu açıklamada, "Düşman korkutamaz bizi, yolumuzdan kimse döndüremez. Ezelden edebe bu böyle, kardeşliğimizden kimse vazgeçiremez!" denildi.

TÜRKİYE HER DAİM AZERBAYCAN'IN YANINDA!

Bununla birlikte Türk ve Azeri bayraklarını açan pilotların bir de gıf videosunu paylaştı. Türk pilotları tarafından açılan her iki bayrağın ortasından ise uçaklara yakıt ikmali yapan bir askeri kargo uçağı geçiyor. Türkiye ve Azerbaycan'ın kardeşliğini gösteren video ile Azerbaycan'ın her daim yanında olduğu vurgulanıyor.

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