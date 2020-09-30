Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan 29 kişi öldü

Korona virüs tüm dünyayı etkiledi. Suudi Arabistan'da da ölüm sayıları her gün artış gösteriyor. Ülke genelinde son 24 saatte yapılan araştırmalar açıklandı.

29 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19'dan 29 kişi yaşamını yitirdi ve 418 yeni vaka tespit edildi.

TOPLAM CAN KAYBI 4 BİN 768'E ULAŞTI

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 768'e, vaka sayısı da 334 bin 605'e çıktı. Ülkede Kovid-19 teşhisi konulan 612 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısı 319 bin 154 oldu.

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