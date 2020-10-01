ABD’nin en seviyesiz düellosu

ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek 59. başkanlık seçimleri öncesi, ABD Başkanı Donald Trump ve Demokratların adayı Joe Biden ilk kez canlı yayında karşı karşıya geldi. Yayına ikilinin birbirine yönelik sert eleştirileri damga vurdu. Yüksek Mahkeme'ye yargıç atanması konu başlığı ile başlayan tartışmada Biden, Trump için "ırkçı", "palyaço", "Amerika'nın gördüğü en kötü başkan" ifadelerini kullandı ve "Bu, Putin'in finosudur" dedi. Trump ise, koronavirüse karşı "daha akıllıca bir tepki verilmesi gerektiğini" söyleyen Biden'a "Bana asla akıllı kelimesini kullanma, Sen akıllı değilsin Joe" sözleriyle yanıt verdi. Anketlere göre Trump ile Biden başa baş gözüküyor.