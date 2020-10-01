Aracının çekildiğini gördü... 5 saatlik inatlaşmayı kazandı, cezadan kurtulamadı

Londra'da yaşayan 54 yaşındaki Peter, evinin kapısının önünden aracının bir çekici tarafından çekilmek üzere olduğunu fark edince kapıya çıkarak görevliler ile tartışmaya başladı. Daha sonra evinden bir tabure getirerek yolun ortasına oturdu ve bilgisayarı ile çalışmaya başladı. Klasik otomobil aşığı şahıs, kamyonun geri dönmesini engellemek için 44 yaşındaki karısından bile yardım istedi.
Gergin beş saatin ardından, belediye çalışanları arabayı çekiciden indirerek sokağı terk etmeyi kabul etti. Ancak uzun süre çalışan çekicinin aküsü bitti ve bu nedenle çekici uzun süre sokakta kaldı.
BEŞ SAAT SÜREN İNAT
Peter yaşanan olaya ilişkin şunları söyledi: "Çok güzel vakit geçirdik ve evden yaptığım her zamanki işime devam etmeyi başardım, dizüstü bilgisayarımda yolun ortasında bir taburede oturdum. Bir park cezası aldık ve bu yeterince adildi, arabanın yarısı park yasağı olan kısımda kalıyordu ve sabah aracımı oradan çekmeyi unuttum. Hepimiz zaman zaman bu hataları yapıyoruz ve bir park cezası bu hata için yeterli. Ama arabanın çekilmesi ve senden 300 sterlin talep edilecek olması iyi bir şey değil."
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"Trafik cezası sonrası bir de aracın çekilmesinin sadece bir rezalet olduğunu düşünüyorum ve çok abartılı, orantısız ve adaletsiz. Gerçekten muzdarip olanlar bizim gibi insanlar değil çünkü trafik cezası ve çekici ücreti masrafını kolaylıkla karşılayabilirim, ama daha önce bu çekilen araçların bulunduğu otoparka gitmiştim ve arabalarını oradan almaya gücünün yetmediğini söyleyen fakir insanları görmüştüm. Bu tam bir rezalet ve bu konuda çok kızgınım. Daha fazla insanın bilmesini isterim ki, aracınızı elinizden almalarını engellemek için tek yapmanız gereken, onları tam aracınızı çekmeye hazırlanırken görecek kadar şanslıysanız, aracınız çekilmesini engelleyin"
Londra'daki Haringey Konseyi sözcüsü, "Bu vakanın farkındayız ve uygun önlemi almak için Ceza Ücreti Bildiriminin ayrıntıları üzerinde yeniden çalışıyoruz" dedi.