Aracının çekildiğini gördü... 5 saatlik inatlaşmayı kazandı, cezadan kurtulamadı

Londra'da yaşayan 54 yaşındaki Peter, evinin kapısının önünden aracının bir çekici tarafından çekilmek üzere olduğunu fark edince kapıya çıkarak görevliler ile tartışmaya başladı. Daha sonra evinden bir tabure getirerek yolun ortasına oturdu ve bilgisayarı ile çalışmaya başladı. Klasik otomobil aşığı şahıs, kamyonun geri dönmesini engellemek için 44 yaşındaki karısından bile yardım istedi.

Gergin beş saatin ardından, belediye çalışanları arabayı çekiciden indirerek sokağı terk etmeyi kabul etti. Ancak uzun süre çalışan çekicinin aküsü bitti ve bu nedenle çekici uzun süre sokakta kaldı.