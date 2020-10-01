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Araştırma: Trump, Kovid-19 konusunda yanlış bilgilendirmede dünyada "en büyük tek kaynak"

'de yapılan bir araştırmada, ABD Başkanı 'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda yanlış bilgi yayan "en büyük tek kaynak" olduğu belirtildi.

AA
Giriş Tarihi: 1.10.2020 16:38 Son Güncelleme: 1.10.2020 16:38 ABONE OL
Araştırma: Trump, Kovid-19 konusunda yanlış bilgilendirmede dünyada en büyük tek kaynak

Cornell Üniversitesi tarafından dünya genelinde yayımlanan 38 milyon İngilizce makale üzerinde yapılan analizde, Kovid-19 hakkında ortaya atılan yalanların ve komplo teorilerinde ismi en fazla öne çıkan kişinin Trump olduğu ifade edildi.

Araştırmada, pandemi ile ilgili "yanlış bilgilendirme konuşmalarının" yaklaşık yüzde 38'ini Trump'ın sözlerinin oluşturduğu kaydedilerek, bunun da kendisini "pandemiyi içeren yalanların en büyük itici gücü haline getirdiği" aktarıldı.

Cornell Bilim İttifakı Direktörü ve çalışmanın başyazarı Sarah Evanega, "ABD Başkanının Kovid-19 etrafındaki en büyük yanlış bilgi kaynağı olması, gerçek dünyada sağlık açısından açabileceği ciddi sonuçlar bakımından endişe verici." ifadelerini kullandı.

1 Ocak ile 26 Mayıs arasında yayımlanan 38 milyon makalenin incelendiği çalışmanın, Kovid-19 ile ilgili yanlış bilgilendirme konusunda geleneksel ve internet medyası üzerine yapılmış en kapsamlı araştırma olduğu bildirildi.

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Araştırma: Trump, Kovid-19 konusunda yanlış bilgilendirmede dünyada "en büyük tek kaynak"
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