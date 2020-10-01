Azerbaycan medyası, Dağlık Karabağ’da öldürülen Ermeni askerlerinin görüntülerini paylaştı

Ermenistan, 27 Eylül'de Azerbaycan'ın sınırlarına yönelik saldırılarını başlattı. Azerbaycan'ın söz konusu saldırılara karşı başlattığı harekatla, Dağlık Karabağ'da bulunan işgal altındaki toprakları geri almaya devam ediyor.
AZERİ MEDYASI GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI
Azeri medyası, çatışmalarda öldürülen Ermeni güçlerinin görüntülerini paylaştı.Son dakika: MSB'den NATO Karargahı'ndaki toplantıyla ilgili açıklama! " 'Genel ilkelerde' ortak anlayışa varıldı"
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