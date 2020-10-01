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Haberler Dünya Haberleri Azerbaycan medyası, Dağlık Karabağ’da öldürülen Ermeni askerlerinin görüntülerini paylaştı

medyası, ’da öldürülen Ermeni askerlerinin görüntülerini paylaştı

'ın saldırılarına karşılık veren 'da çatışmalar devam ediyor. Azerbaycan çatışmalarda hayatını kaybeden Ermeni askerlerinin fotoğraflarını paylaştı.

DHA
Giriş Tarihi: 1.10.2020 18:53 ABONE OL
Azerbaycan medyası, Dağlık Karabağ’da öldürülen Ermeni askerlerinin görüntülerini paylaştı

Ermenistan, 27 Eylül'de Azerbaycan'ın sınırlarına yönelik saldırılarını başlattı. Azerbaycan'ın söz konusu saldırılara karşı başlattığı harekatla, Dağlık Karabağ'da bulunan işgal altındaki toprakları geri almaya devam ediyor.

AZERİ MEDYASI GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Azeri medyası, çatışmalarda öldürülen Ermeni güçlerinin görüntülerini paylaştı.

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Azerbaycan medyası, Dağlık Karabağ’da öldürülen Ermeni askerlerinin görüntülerini paylaştı
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