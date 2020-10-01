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ordusu Ermeni İHA'sını düşürdü

'ın topraklarına saldırısının ardından günlerdir devam eden çatışmalar bugün de devam etti. Ermenistan'ın hain saldırısına Azerbaycan karşılık verdi ve Ermenistan ordusuna ağır bir darbe indirildi. Bugün de Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait kamikaze drone'u vurdu. O anlar ise A Haber tarafından anbean kaydedildi.

Giriş Tarihi: 1.10.2020 18:18 Son Güncelleme: 1.10.2020 18:44 ABONE OL
Azerbaycan ordusu Ermeni İHA'sını düşürdü

Ermenistan ordusunun Azerbaycan topraklarına saldırısı ile başlayan çatışmalar bugün de aralıksız devam etti. Azerbaycan ordusu kendi toprağını işgalden kurtarmak için kahramanca çatışıyor.

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AZERBAYCAN ORDUSU ERMENİ DRONELARINDAN BİRİNİ VURDU

Devam eden çatışmalara bugün bir yenisi daha eklendi. Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait kamikaze dronelarından biri daha vurdu. O anlar ise bölgede bulunan A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, tarafından takip edildi. SİHA'nın vurulma anı ise kameralara anbean yansıdı.

200 TANK VE ZIRHLI ARAÇ DA İMHA EDİLDİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 4 gün boyunca devam eden çatışmalarda, "Yaklaşık 200 tank ve zırhlı aracın, 228 top ve füze sisteminin, 30 hava savunma sisteminin, 6 komuta yönetim ve komuta gözlem mıntıkasının, 5 mühimmat deposunun, 110 otomobilin ve 1 S-300 sisteminin imha edildiği" bildirildi.

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Azerbaycan ordusu Ermeni İHA'sını düşürdü
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