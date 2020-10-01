Azerbaycan ordusu Ermeni İHA'sını düşürdü

Ermenistan ordusunun Azerbaycan topraklarına saldırısı ile başlayan çatışmalar bugün de aralıksız devam etti. Azerbaycan ordusu kendi toprağını işgalden kurtarmak için kahramanca çatışıyor.

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AZERBAYCAN ORDUSU ERMENİ DRONELARINDAN BİRİNİ VURDU

Devam eden çatışmalara bugün bir yenisi daha eklendi. Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait kamikaze dronelarından biri daha vurdu. O anlar ise bölgede bulunan A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, tarafından takip edildi. SİHA'nın vurulma anı ise kameralara anbean yansıdı.

200 TANK VE ZIRHLI ARAÇ DA İMHA EDİLDİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 4 gün boyunca devam eden çatışmalarda, "Yaklaşık 200 tank ve zırhlı aracın, 228 top ve füze sisteminin, 30 hava savunma sisteminin, 6 komuta yönetim ve komuta gözlem mıntıkasının, 5 mühimmat deposunun, 110 otomobilin ve 1 S-300 sisteminin imha edildiği" bildirildi.

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