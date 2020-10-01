Azerbaycan'ın, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için Ermenistan'a yönelik yürüttüğü operasyon sürerken, Ermeniler sivil halkı hedef almaya devam ediyor. Azerbaycan'da çatışmalara yakın köylerde yaşayan sivil halk köylerini terk etmiyor.

Azerbaycan'da çatışmaya yakın köylerde, vatandaşlar evlerini terk etmiyor | Video

ERMENİSTAN KÖYLERİ HEDEF ALIYOR

Azerbaycan, Karabağ bölgesinde Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları geri almak için mücadelesini sürdürüyor. Ermenistan ise, çatışmaların yaşandığı bölgelerde top atışlarıyla sivil halkın yaşadığı köyleri hedef alırken, Terter bölgesinde devam eden çatışmalara yakın köylerde yaşayan sivil halk köylerini terk etmiyor. Kadınları ve çocukları civardaki güvenli bölgelere yerleştiren köyün erkekleri, gece boyunca Ermenistan'ın atışlarının devam ettiğini söyledi.

Terter'de yaşayan Bayram Memmedov, ordularını desteklediklerini ifade ederek, "İmkanlarımız dahilinde çalışacağız. Ben evde şu anda tekim. Ermenilerin atışları da geliyor buraya, top sesleri de geliyor. Çok şükür herhangi bir zararımız yok şu ana kadar. Ordumuza destek veriyoruz. Biz atamızın, babamızın yurdunu terk etmeyeceğiz" dedi.

Ermenilerin hedef aldığı köyde yaşayan bir diğer vatandaş ise, "Buradan hiçbir yere gitmiyoruz. Burada moralimiz iyi. Kadınları, çocukları ve yaşlıları çıkardık biz buradayız. Ermenilerin derdi sivilleri hedef almak. Ermeniler, sivil halkı vuruyor" diye konuştu.

Son dakika haberi: İşgal altındaki Azerbaycan topraklarını kurtarma operasyonu sürüyor! Ermenistan ordusunda büyük kayıp...

Azerbaycan, Ermenistan'ın 200 tank ve zırhlı aracını imha etti