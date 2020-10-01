DSÖ: Aşıya daha aylar var

Dünya geneli: Toplam vaka sayısı 33 milyon 931 bini geçti. 25 milyon 149 bin 277 kişi iyileşti.Dünya Sağlık Örgütü: Güvenli bir aşıya hala aylarca uzaktayız. İlk dozlar, 2021'in ortalarında kullanıma hazır olabilir.BM: Dünyada her 8 ülkeden sadece 1'i pandemide kadınları koruyacak tedbirler aldı.İsrail: Meclis, karantina boyunca protestoları sınırlandırdı.Fransa: 8 bin 51 korona virüs vakası kaydedildi.İran: Hayatını kaybedenler 26 bini geçti.Rusya: Hastanelerin doluluğu yüzde 90'a yakın.Belçika: Ölenlerin sayısı 10 bini aştı.Hindistan: Bir araştırmaya göre 60 milyon kişiye virüs bulaştı.