Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmalar gece boyu sürdü

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki toprakları kurtarmak için Ermenistan ordusuna yönelik başlattığı karşı saldırıyı gece boyu sürdürdü. Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, gece boyunca birliklerin, işgal altındaki topraklardaki Ermenistan güçlerinin mevzilerine ezici topçu saldırıları düzenlediği bildirildi.
Bakanlık, Ermenistan mevzilerine yapılan top atışlarının görüntülerini de paylaştı.Son dakika: Azerbaycan, Ermenistan ordusunun bir taburunun sancağını ele geçirdi Azerbaycan: Ermenistan çatışma bölgesine yabancı ülkelerden terörist ve paralı askerler getirdi