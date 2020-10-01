Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmalar gece boyu sürdü

- cephe hattında çatışmalar gece boyu sürdü

ordusu, işgal altındaki toprakları kurtarmak için ordusuna yönelik başlattığı karşı saldırıyı gece boyu sürdürdü. Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, gece boyunca birliklerin, işgal altındaki topraklardaki Ermenistan güçlerinin mevzilerine ezici topçu saldırıları düzenlediği bildirildi.

AA
Giriş Tarihi: 1.10.2020 08:52 ABONE OL
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmalar gece boyu sürdü

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki toprakları kurtarmak için Ermenistan ordusuna yönelik başlattığı karşı saldırıyı gece boyu sürdürdü. Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, gece boyunca birliklerin, işgal altındaki topraklardaki Ermenistan güçlerinin mevzilerine ezici topçu saldırıları düzenlediği bildirildi.

Bakanlık, Ermenistan mevzilerine yapılan top atışlarının görüntülerini de paylaştı.

Son dakika: Azerbaycan, Ermenistan ordusunun bir taburunun sancağını ele geçirdi Azerbaycan: Ermenistan çatışma bölgesine yabancı ülkelerden terörist ve paralı askerler getirdi

ARKADAŞINA GÖNDER
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmalar gece boyu sürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA