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yine sivil yerleşim yerlerine saldırdı! Alçak saldırının izleri böyle görüntülendi.

cephe hattında çatışmalar devam ederken Ermenistan sivillere yönelik alçak saldırılarını sürdürüyor. Azerbaycan ordusuna krşı ağır kayıplar veren Ermenistan Terter'de sivilleri hedef aldı. Ermenistan'ın alçak saldırısının neden olduğu yıkım böyle görüntülendi.

Giriş Tarihi: 1.10.2020 14:33 Son Güncelleme: 1.10.2020 14:46 ABONE OL
Ermenistan yine sivil yerleşim yerlerine saldırdı! Alçak saldırının izleri böyle görüntülendi.

Ağır kayıplar veren 'ın Terter'de sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırının ardından bölgedeki yıkım görüntülendi. Evler, iş yerleri ve araçlarda büyük hasar oluştu.

Ermenistan yine sivil yerleşim yerlerine saldırdı! Alçak saldırının izleri böyle görüntülendi.

- temas hattında çatışmalar devam ederken Ermenistan, sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor. Ermenistan ordusunun Terter'de sivil yerleşim yerlerine gerçekleştirdiği saldırının ardından bölgedeki yıkım görüntülendi.

Ermenistan yine sivil yerleşim yerlerine saldırdı! Alçak saldırının izleri böyle görüntülendi.

İşgalci 'ın saldırısı sonucu çok sayıda ev, iş yeri ve araçlarda büyük hasar oluştu. Bazı evler kullanılamaz hale gelirken, Ermenistan kanlı yüzünü evlerin duvarlarında bıraktığı saldırı izleriyle bir kez daha gösterdi.

16 AZERBAYCAN VATANDAŞI ŞEHİT DÜŞTÜ

Ermenistan'ın saldırılarında hayatını kaybeden Azerbaycanlı sivillerin sayısı 16, yaralı sayısı 55 olarak açıklandı.

Ermenistan yine sivil yerleşim yerlerine saldırdı! Alçak saldırının izleri böyle görüntülendi.

ERMENİSTAN KÖYLERİ HEDEF ALIYOR

, Karabağ bölgesinde 'ın işgal ettiği toprakları geri almak için mücadelesini sürdürüyor. Ermenistan ise, çatışmaların yaşandığı bölgelerde top atışlarıyla sivil halkın yaşadığı köyleri hedef alırken, Terter bölgesinde devam eden çatışmalara yakın köylerde yaşayan sivil halk köylerini terk etmiyor. Kadınları ve çocukları civardaki güvenli bölgelere yerleştiren köyün erkekleri, gece boyunca Ermenistan'ın atışlarının devam ettiğini söyledi.

Ermenistan yine sivil yerleşim yerlerine saldırdı! Alçak saldırının izleri böyle görüntülendi.

Terter'de yaşayan Bayram Memmedov, ordularını desteklediklerini ifade ederek, "İmkanlarımız dahilinde çalışacağız. Ben evde şu anda tekim. Ermenilerin atışları da geliyor buraya, top sesleri de geliyor. Çok şükür herhangi bir zararımız yok şu ana kadar. Ordumuza destek veriyoruz. Biz atamızın, babamızın yurdunu terk etmeyeceğiz" dedi.

Azerbaycan'da çatışmaya yakın köylerde, vatandaşlar evlerini terk etmiyor | Video

Ermenilerin hedef aldığı köyde yaşayan bir diğer vatandaş ise, "Buradan hiçbir yere gitmiyoruz. Burada moralimiz iyi. Kadınları, çocukları ve yaşlıları çıkardık biz buradayız. Ermenilerin derdi sivilleri hedef almak. Ermeniler, sivil halkı vuruyor" diye konuştu.

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Ermenistan yine sivil yerleşim yerlerine saldırdı! Alçak saldırının izleri böyle görüntülendi.
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