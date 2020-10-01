Ermenistan yine sivil yerleşim yerlerine saldırdı! Alçak saldırının izleri böyle görüntülendi.

Terter'de yaşayan Bayram Memmedov, ordularını desteklediklerini ifade ederek, "İmkanlarımız dahilinde çalışacağız. Ben evde şu anda tekim. Ermenilerin atışları da geliyor buraya, top sesleri de geliyor. Çok şükür herhangi bir zararımız yok şu ana kadar. Ordumuza destek veriyoruz. Biz atamızın, babamızın yurdunu terk etmeyeceğiz" dedi.

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Ermenilerin hedef aldığı köyde yaşayan bir diğer vatandaş ise, "Buradan hiçbir yere gitmiyoruz. Burada moralimiz iyi. Kadınları, çocukları ve yaşlıları çıkardık biz buradayız. Ermenilerin derdi sivilleri hedef almak. Ermeniler, sivil halkı vuruyor" diye konuştu.