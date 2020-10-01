İran'ın Elburz eyaletinde korona virüs yasakları tekrar başlatıldı

Korona virüs ile Mücadele Konseyi Elburz Sorumlusu Nur Muhammed Ferdi, İran'ın Elburz eyaletinde artan yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle yasakların tekrar uygulamaya konulduğunu duyurdu.

İran devlet televizyonun haberine göre, Elburz eyaletinde artan yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle yasakların tekrar uygulamaya konulduğu ve sosyal mesafe önlemlerinin bir haftalığına hayata geçirileceği duyuruldu. Korona virüs ile Mücadele Konseyi Elburz sorumlusu Nur Muhammed Ferdi, eyalette uygulanacak yasaklara ilişkin, "Korona virüs ile mücadele kapsamında okullar, üniversiteler, kütüphaneler, eğitim kursları, güzellik salonları ve kuaförler, spor salonları ile eğlence merkezleri bir hafta boyunca kapalı olacak" ifadesini kullandı.

Muhammed Ferdi, Elburz eyaletinde uygulanacak yasaklar kapsamında tüm toplu merasimlerin ve cuma namazının da yasak kapsamında olacağını belirtti.

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