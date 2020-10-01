Küfürcü papağanları ayırdılar

İngiltere'de, bir hayvanat bahçesi çok sayıda papağanı, ziyaretçilere küfür ettikleri gerekçesiyle kaldırdı. 15 Ağustos'ta İngiltere Lincolnshire Vahşi Yaşam Parkı'nda 5 tane Afrika papağanı bir süreliğine aynı odada tutulmuşlardı. Ancak görünüşe göre papağanlar tecritte geçen zamanlarını küfür ederek geçirdi. Hayvanat bahçesi personeli papapanların küfür etmesini eğlenceli bulsa da, papağanların ziyaretçilere de küfür etmesinin ardından hızla önlem alındı.Hayvanat bahçesinin CEO'su Steve Nichols papağanlarla çalıştığı 25 yıl boyunca müstehcen küfürler eden papağanlara rastladığını belirterek "25 yılda, zaman zaman küfür eden papağanlar gördük. Ara sıra küfür etmelerini komik buluyoruz. Ama tesadüfen aynı hafta içinde 5 papağan karantinaya alındı ve bir oda dolusu kuş küfür etmeye başladı. Küfür ettiklerinde gülmek, onları daha çok küfür etmek için teşvik ediyor" dedi. Papağanların, karantinadan çıkıp ziyaretçilerle buluştuktan sadece 20 dakika sonra küfür etmeye başladığını söyleyen Nichols, "Hafta sonu yaklaştığı için ve çok sayıda çocuk ziyaretçi olacağı için endişelendik" diye konuştu. Hayvanat bahçesi personeli, kuşları ayrı alanda tutup birbirlerini küfür etmek konusunda teşvik etmemesini amaçlıyor.