SON DAKİKA: Corona virüsü aşısı yapanlarda yan etki var mı? İşte ilk denemenin sonuçları...

Çin Halk Cumhuriyeti'nde özel ilaç firmasınca geliştirildikten sonra Türkiye'de faz 3 denemelerine başlanan koronavirüs aşısı, Kocaeli Üniversitesi'nde çalışan sağlık çalışanlarına uygulanıyor. Yapılan çalışmaların gidişatının paylaşılması amacıyla bugün Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde, basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya hastane başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, aşı çalışmalarını yürüten Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Sıla Akhan ve aşı denemelerinde ilk gönüllülerden olan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsnü Efendi katıldı. Toplantıda konuşan Prof. Dr. Sıla Akhan, bugüne kadar aşı uygulanan 30'a yakın gönüllüde herhangi bir yan etki gözlenmediğini söyledi.

'GÖNÜLLÜLER SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN OLUŞUYOR'

Aşı çalışmasının Kocaeli Üniversitesi'nde yapılmasından dolayı mutlu olduklarını söyleyen Prof. Dr. Akhan, "Bu aşı çalışması içinde olduğumuz için çok mutluyuz.