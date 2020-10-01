Türkiye-AB ilişkilerinde yeni sayfa açabiliriz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, SABAH'ın gündemle ilgili sorularını yanıtladı. Kalın'ın açıklamaları özetle şöyle:



YUNANİSTAN İLE MÜZAKERELER: "Sayın Cumhurbaşkanımız burada büyük bir devlet adamı refleksiyle hareket ederek diplomasiye yeniden şans tanıdı. Yunanistan'ın bu fırsatı heba etmemesi gerekiyor. AB ülkelerinin bu fırsatı daha ileri noktaya taşıyacak adımlar atması gerekiyor. Almanya'nın dönem başkanlığını hem Doğu Akdeniz meselesinde hem de Türkiye-AB ilişkilerinde şans olarak görüyoruz. Bugün başlayacak AB Zirvesi'nin pozitif bir gündemle meseleleri ele alırsa birçok alanda ilerleme kaydedebiliriz diye düşünüyoruz. Müzakerelerin tarihi henüz belli değil. Zirvenin sonuçlarını da görmek istiyoruz."







YAPTIRIM SABOTE EDER: "AB Zirvesi'nden bir yaptırım kararı beklemiyoruz. Bu olursa bütün süreci heba eden, sabote eden bir netice olur. Cumhurbaşkanımızın AB liderleriyle görüşmelerinde belirlediği 4 ana başlık var: Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Türkiye-AB göç anlaşmasının güncellenmesi, vize serbestisi ve kıyıdaş ülkelerin tamamının katılımıyla, hakkaniyete dayalı bir Doğu Akdeniz yahut Akdeniz Ekonomik İşbirliği Konferansı yapılması. Bunlar eğer pozitif gündemin ana başlıkları olarak AB Zirvesinde de konuşulur ve belli bir takvimi olan, adımları belli bir programa göre tanzim edilirse biz Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir sayfa da açabiliriz."

İSRAİL VE MISIR: Doğu Akdeniz Gaz Forumu nasıl şekillenir, nereye gider onu hep birlikte göreceğiz. Ama bütün uzmanların söylediği Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi dışarda bırakan bir modelin verimli olması mümkün değil. Bunu da herkes biliyor. (Mısır ve İsrail ile) Bir ekonomienerji işbirliği bağlamında temaslar kurulabilir.







'İŞGAL SONA ERMEDEN SORUN ÇÖZÜLMEZ'

Karabağ sorunu hakkında Kalın, "Burada çözüme dönük hem siyasi anlamda hem de diğer alanlarda elbette Azerbaycan'ın yanında olacağız. Karabağ sorunu, Ermenistan'ın işgali sona erdirilmesiyle çözülecektir. Bu olmadan ateşkes, müzakere, bunların hepsi geçici çözümler olacaktır" dedi.



MACRON'A EUROSAM YANITI: BİZ HAZIRIZ

Erdoğan-Macron görüşmesinde EUROSAM füze sisteminin gündeme gelmesiyle ilgili olarak Kalın şunları kaydetti: "Bu konuda müzakereleri tekrar başlatalım denirse biz buna hazırız. O siyasi irade oluşursa bununla ilgili müzakere süreci başlar ve biz ihtiyaçlarımıza uygun olması halinde EUROSAM'ın ürettiği SAM-T füzelerini de hava savunma sistemimize rahatlıkla katabiliriz."

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