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Türkiye’de 52 bin 500 leydi ve lord yaşıyor

Giriş Tarihi: 1.10.2020 ABONE OL
Türkiye’de 52 bin 500 leydi ve lord yaşıyor
Türkiye'de, İskoçya'nın batı kıyısındaki tarihi Glencoe Bölgesi'nden 1 metrekarelik arazi alarak "leydi" ve "lord" unvanına sahip olan 52 bin 500 kişi bulunuyor. İskoçya'nın turizmine ve doğal yaşamının korunmasına destek sağlanması amacıyla hayata geçirilen projede 1 metrekarelik alan 105 sterline satışa sunuluyor. Dünyanın dört bir yanındaki lady ve lordlar, her yıl 12-14 Mayıs'ta düzenlenen İskoçya Unvan Sahipleri etkinliğinde bir araya geliyor. Şirket sahibi Fırat Kurtoğlu, "İskoçya'nın belirli yerlerindeki belirli alanların satışı, birer metrekarelik parsellerle tüm dünyaya yapılıyor. Bu topraklardan birini alanlar da bu unvana sahip oluyor" dedi. Kurtoğlu, "Siz seçtiğiniz toprağın büyüklüğüne göre İskoçya'da bir toprak sahibi olmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla bu unvanlar, o ülkeye giriş hakkı veriyor" ifadelerini kullandı. AA
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Türkiye’de 52 bin 500 leydi ve lord yaşıyor
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