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, ve birleşiyor! Facebook uygulamaya başladı

Geçtiğimiz sene CEO'su 'in, , ve Facebook'u birleştirmek istediğine dair planları ortaya çıkmıştı. Son gelişmelere göre Facebook bu konuda pilot uygulamaya başladı. Bazı Instagram kullanıcıları Facebook hesabı olmadan Messenger kullanıcılarına mesaj atmaya başladı. Bu durum sosyal medyada da tartışma konusu oldu. Bazı kullanıcılar söz konusu özelliği beğenirken, bazıları ise tepki gösterdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 1.10.2020 11:27 Son Güncelleme: 1.10.2020 11:30 ABONE OL
WhatsApp, Instagram ve Facebook birleşiyor! Facebook uygulamaya başladı

Deneme amaçlı bu uygulama, 'un geçen yıl açıkladığı , ve Messenger'ın entegre edilmesi planının ilk adımını oluşturuyor.

Bu adımın mesajlaşma sektöründe önümüzdeki yıllarda Facebook'un hakimiyetini daha da güçlendireceği ve ABD'de tekelcilik soruşturmasıyla karşı karşıya olan şirketin bölünmesini daha da zorlaştıracağı belirtiliyor.

Instagram, WhatsApp ve Messenger'in birer milyardan fazla aylık aktif kullanıcısı var.

WhatsApp, Instagram ve Facebook birleşiyor! Facebook uygulamaya başladı

BAZI PAZARLARDA TEST EDİLİYOR

BBC Türkçe'nin haberine göre ve Messenger kullanıcılarının birbiriyle mesajlaşma ve görüntülü görüşme yapabilmesi özelliği bazı pazarlarda denenmeye başladı.

Uygulama önümüzdeki aylar içinde tüm dünyaya yayılacak. Şirket aynı özelliğin 'ta ne zaman başlayacağına ilişkin takvim vermedi.

, WhatsApp, Instagram ve Facebook hizmetlerini entegre etme planlarını Mart 2019'da açıklamıştı.

WhatsApp, Instagram ve Facebook birleşiyor! Facebook uygulamaya başladı

Bu plan, sadece hesabı olanların, başka bir uygulama indirmek ya da uygulamalar arasında geçiş yapmak zorunda olmadan ve Messenger kullanıcılarına ya da bu uygulamalardan WhastApp'a mesaj gönderebilmesi fikrini temel alıyor.

Instagram'ı 2012'de WhatsApp'ı da 2014'te satın almıştı. Şirket Messenger uygulamasını 2011'de çıkarmıştı. Facebook'un bu planı hayata geçirmek için büyük bir altyapı yatırımı yaptığı belirtiliyor.

WhatsApp, Instagram ve Facebook birleşiyor! Facebook uygulamaya başladı

BAZI KULLANICILAR TEPKİ GÖSTERDİ

'un pilot uygulamaya başlamasından sonra bu gelişme sosyal medyaya taşındı. Bazı kullanıcılar üç platformdan da birbirine mesaj atılmasını yararlı bir özellik olarak bulurken, bazıları ise bu durumun rahatsız edici olabileceğini ve mesajlaşmanın ortak olmaması gerektiğini savundu.

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WhatsApp, Instagram ve Facebook birleşiyor! Facebook uygulamaya başladı
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