WhatsApp, Instagram ve Facebook birleşiyor! Facebook uygulamaya başladı

Bu plan, sadece WhatsApp hesabı olanların, başka bir uygulama indirmek ya da uygulamalar arasında geçiş yapmak zorunda olmadan Instagram ve Messenger kullanıcılarına ya da bu uygulamalardan WhastApp'a mesaj gönderebilmesi fikrini temel alıyor.

Facebook Instagram'ı 2012'de WhatsApp'ı da 2014'te satın almıştı. Şirket Messenger uygulamasını 2011'de çıkarmıştı. Facebook'un bu planı hayata geçirmek için büyük bir altyapı yatırımı yaptığı belirtiliyor.