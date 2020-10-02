AB liderleri: Türkiye ile yapıcı ilişki istiyoruz

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, başta Doğu Akdeniz'deki durum, Türkiye ile ilişkiler ve Belarus konusu olmak üzere çeşitli gündem maddelerini ele almak için dün Brüksel'de bir araya geldi. Görüşmeler bugün de devam edecek. Zirve öncesinde açıklama yapın Almanya Başbakanı Angela Merkel, "AB'nin Türkiye ile yapıca bir ilişki geliştirmesinde büyük çıkarı bulunmaktadır" dedi. NATO'da ortak konumdayız. Doğu Akdeniz'de istikrar istiyoruz" dedi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de "İstediğimiz yapıcı bir ilişki" dedi. Uzmanlar da AB liderlerinin görüşmelerin ardından Türkiye'ye karşı herhangi bir yaptırımın beklenmediğini dile getiriyor.