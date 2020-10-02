ABD 8 Belaruslu yetkiliye yaptırım kararı aldı

ABD Hazine Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, 8 Belaruslu yetkilinin "Belarus'taki demokratik süreci baltalamakla" suçlanarak, yaptırım listesine alındığı belirtildi. Hazine Bakanlığı, İçişleri Bakanı Yuri Karayev ve yardımcısının bu 8 yetkili arasında bulunduğunu açıkladı. Açıklamada, söz konusu kişilerin ABD'deki tüm mülkleri ve menfaatlerinin engellendiği ve ABD'li kişiler ile herhangi bir işlem yapmasının yasaklandığı aktarıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko, günün erken saatlerinde yaptıkları telefon görüşmesinde Belarus'taki seçim sonrası durumu tartışmış ve mevcut sorunların yakında çözüleceğinden emin olduklarını dile getirmişlerdi.

Öte yandan, Avrupa Birliği'nin (AB) bugün resmi gazetede yayınladığı karar ile 40 Belaruslu yetkiliye uygulanacak olan yaptırımlar yürürlüğe girdi. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ise yaptırımlardan muaf tutuldu.