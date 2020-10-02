ABD seçimleri ne zaman? Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

JOE BİDEN KİMDİR?

Joseph Robinette Biden Jr. (20 Kasım 1942), Amerika Birleşik Devletleri'nin 47. başkan yardımcısıdır. 20 Ocak 2009 tarihinde bu göreve başlamadan önce 3 Ocak 1973 tarihinden beri Delaware eyaletini ABD Senatosunda temsil etmekteydi. 2008 ABD başkanlık seçimlerinde Demokratik Parti'den başkanlığa adaylığını koydu ancak 3 Ocak 2008 tarihinde yapılan Iowa ön seçimlerinde başarısızlığa uğraması nedeniyle adaylıktan çekildi. 2020'de Amerika Başkanlığına aday oldu.

23 Ağustos 2008 tarihinde Demokratik Partinin Başkan adayı Barack Obama tarafından Başkan Yardımcılığına aday gösterildi. 4 Kasım 2008 tarihinde yapılan başkanlık seçimlerini Demokratik Parti kazandı. 20 Ocak 2009 tarihinde devlet başkanlığına seçilen Obama'nın yanında ABD Başkan yardımcısı olarak göreve başladı.

20 Kasım 1942 Pensilvanya, Scranton'da Mary's hastanesinde doğdu. Babasının adı Joseph Robinette Biden Sr., annesinin adı ise Catherine Eugenia Finnegan'dır. Valerie, James Brian, Francis W. Adlarında 3 kardeşi vardır. 1953 yılında ailesi Delaware, Claymont'a taşındı. İlkokul, ortaokul ve liseyi Claymont'da okuyarak 1961 yılında mezun oldu. 1965 yılında Delware Ünivesitesi'nden siyaset bilimi üzerine eğitim alarak mezun oldu. Ardından Syracuse Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okuyarak avukat olarak 1969 yılında mezun oldu. Wilmington hukuk firmasında çalışmaya başladı.

1970 yılında New Castle County Meclisine seçildi, 1972 yılında da Senato'ya seçildi ve ABD tarihinin altıncı en genç senatörü oldu.

Ocak 1973 tarihinde 31 yaşında iken Amerika Birleşik Devletleri Delaware eyaletinin senatörü olarak göreve başladı. Bu görevde 20 Ocak 2009 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin devlet başkan yardımcısı olana kadar kalmıştır. Joe Biden, Senatörlük yaptığı dönemin önemli bir bölümünde, Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin üyeliğini ve başkanlığını yapmıştır.

23 Ağustos 2008 tarihinde Demokratik Parti'nin Başkan adayı Barack Obama tarafından Başkan Yardımcılığına aday gösterildi. 4 Kasım 2008 tarihinde yapılan başkanlık seçimlerini Demokratik Parti kazandı. 20 Ocak 2009 tarihinde başkanlığa seçilen Obama'nın yanında ABD Başkan Yardımcısı olarak eski Başkan Yardımcısı Dick Cheney'den görevi devraldı. 20 Ocak 2017'de görevini Mike Pence'ye devretti.