ABD seçimleri ne zaman? Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri, dünyanın gündeminde yer almaya devam ediyor. Mevcut başkan Trump, covid-19 testinin pozitif çıktığı sosyal medya hesabından duyururken seçimlere yaklaşık 1 aylık süre kala ABD seçimleri ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte ABD başkanlık seçimi tarihi…
ABD SEÇİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
ABD seçimleri herhangi bir değişiklik olmadığı takdirde 3 Kasım 2020 tarihinde yapılacak.
JOE BİDEN KİMDİR?
Joseph Robinette Biden Jr. (20 Kasım 1942), Amerika Birleşik Devletleri'nin 47. başkan yardımcısıdır. 20 Ocak 2009 tarihinde bu göreve başlamadan önce 3 Ocak 1973 tarihinden beri Delaware eyaletini ABD Senatosunda temsil etmekteydi. 2008 ABD başkanlık seçimlerinde Demokratik Parti'den başkanlığa adaylığını koydu ancak 3 Ocak 2008 tarihinde yapılan Iowa ön seçimlerinde başarısızlığa uğraması nedeniyle adaylıktan çekildi. 2020'de Amerika Başkanlığına aday oldu.
23 Ağustos 2008 tarihinde Demokratik Partinin Başkan adayı Barack Obama tarafından Başkan Yardımcılığına aday gösterildi. 4 Kasım 2008 tarihinde yapılan başkanlık seçimlerini Demokratik Parti kazandı. 20 Ocak 2009 tarihinde devlet başkanlığına seçilen Obama'nın yanında ABD Başkan yardımcısı olarak göreve başladı.
20 Kasım 1942 Pensilvanya, Scranton'da Mary's hastanesinde doğdu. Babasının adı Joseph Robinette Biden Sr., annesinin adı ise Catherine Eugenia Finnegan'dır. Valerie, James Brian, Francis W. Adlarında 3 kardeşi vardır. 1953 yılında ailesi Delaware, Claymont'a taşındı. İlkokul, ortaokul ve liseyi Claymont'da okuyarak 1961 yılında mezun oldu. 1965 yılında Delware Ünivesitesi'nden siyaset bilimi üzerine eğitim alarak mezun oldu. Ardından Syracuse Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okuyarak avukat olarak 1969 yılında mezun oldu. Wilmington hukuk firmasında çalışmaya başladı.
1970 yılında New Castle County Meclisine seçildi, 1972 yılında da Senato'ya seçildi ve ABD tarihinin altıncı en genç senatörü oldu.
Ocak 1973 tarihinde 31 yaşında iken Amerika Birleşik Devletleri Delaware eyaletinin senatörü olarak göreve başladı. Bu görevde 20 Ocak 2009 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin devlet başkan yardımcısı olana kadar kalmıştır. Joe Biden, Senatörlük yaptığı dönemin önemli bir bölümünde, Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin üyeliğini ve başkanlığını yapmıştır.
23 Ağustos 2008 tarihinde Demokratik Parti'nin Başkan adayı Barack Obama tarafından Başkan Yardımcılığına aday gösterildi. 4 Kasım 2008 tarihinde yapılan başkanlık seçimlerini Demokratik Parti kazandı. 20 Ocak 2009 tarihinde başkanlığa seçilen Obama'nın yanında ABD Başkan Yardımcısı olarak eski Başkan Yardımcısı Dick Cheney'den görevi devraldı. 20 Ocak 2017'de görevini Mike Pence'ye devretti.
Joe Biden, 27 Ağustos 1966 tarihinde Neilla Hunter ile evlendi, 1972 yılında eşi vefat etmiştir. Beau, Hunter, Naomi adlarında 3 çocukları oldu. 1977 yılında Jill Jacobs ile evlenmiştir. Ashley B. (d. 1981) bir çocuğu olmuştur. Oğlu Beau Biden beyin kanserinden dolayı 2015 yılında vefat etmiştir.
DONALD TRUMP KİMDİR?
Donald John Trump (d. 14 Haziran 1946; Queens, New York); ABD'li iş adamı, siyasetçi, yönetici, girişimci ve yazar.
Queens, New York'ta doğmuş, Pensilvanya'da bulunan Wharton Institu'de İşletme bilimleri eğitimi almıştır. Üniversite yıllarında babası Fred Trump'ın emlak ve inşaat firmasında çalışmıştır. Kariyeri sırasında oteller, kumarhaneler, golf sahaları ve daha birçok yapı inşa etmiştir. Trump: The ART of the Deal ve Trump: How to Get Rich gibi birçok Kitap yazmıştır. 2000 ABD başkanlık seçimleri'nde Reform Partisi adayları arasında yer almıştır. Forbes iş dergisi tarafından hazırlanan Dünyanın En Zengin 400 İnsanı listesinde yer almıştır. 2004-2015 yılları arasında NBC kanalında yayınlanan ünlü reality show The Apprentice'de yer almıştır.
Trump, 2015 yılının Haziran ayında 2016 ABD başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Parti adayının belirleneceği parti içindeki yarışa katılacağını açıkladı. Seçim vaatleri hem ABD'de hem de dünyada büyük tartışmalara neden oldu.
Donald John Trump, 14 Haziran 1946 tarihinde iş adamı Frederick ve Mary MacLeod Trump'ın beş çocuğundan dördüncüsü olarak New York'un Queens ilçesinde doğdu. Donald Trump'ın büyükannesiyle büyükbabası Baden'den ABD'ye göç etmişlerdi. Babası emlâkçılık yapıyordu. Donald Trump 1960'lı yılların başında liseyi kötü hal ve gidişi yüzünden, terk etmek zorunda kaldı. Ardından askeri akademide okudu ve 1968'den sonra Pennsylvania'daki Wharton Institute'de işletme bilimleri eğitimi gördü.
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