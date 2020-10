ABD seçimleri ne zaman? Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

DONALD TRUMP KİMDİR?



Donald John Trump (d. 14 Haziran 1946; Queens, New York); ABD'li iş adamı, siyasetçi, yönetici, girişimci ve yazar.



Queens, New York'ta doğmuş, Pensilvanya'da bulunan Wharton Institu'de İşletme bilimleri eğitimi almıştır. Üniversite yıllarında babası Fred Trump'ın emlak ve inşaat firmasında çalışmıştır. Kariyeri sırasında oteller, kumarhaneler, golf sahaları ve daha birçok yapı inşa etmiştir. Trump: The ART of the Deal ve Trump: How to Get Rich gibi birçok Kitap yazmıştır. 2000 ABD başkanlık seçimleri'nde Reform Partisi adayları arasında yer almıştır. Forbes iş dergisi tarafından hazırlanan Dünyanın En Zengin 400 İnsanı listesinde yer almıştır. 2004-2015 yılları arasında NBC kanalında yayınlanan ünlü reality show The Apprentice'de yer almıştır.



Trump, 2015 yılının Haziran ayında 2016 ABD başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Parti adayının belirleneceği parti içindeki yarışa katılacağını açıkladı. Seçim vaatleri hem ABD'de hem de dünyada büyük tartışmalara neden oldu.



Donald John Trump, 14 Haziran 1946 tarihinde iş adamı Frederick ve Mary MacLeod Trump'ın beş çocuğundan dördüncüsü olarak New York'un Queens ilçesinde doğdu. Donald Trump'ın büyükannesiyle büyükbabası Baden'den ABD'ye göç etmişlerdi. Babası emlâkçılık yapıyordu. Donald Trump 1960'lı yılların başında liseyi kötü hal ve gidişi yüzünden, terk etmek zorunda kaldı. Ardından askeri akademide okudu ve 1968'den sonra Pennsylvania'daki Wharton Institute'de işletme bilimleri eğitimi gördü.