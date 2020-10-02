Ağrı'da karantinaya uymayan 5 kişiye 15 bin 750 lira ceza

Ağrı'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayanlar denetim sırasında yakalandı.

780 NOKTADA DENETİM GERÇEKLEŞTİ

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte ekipler, aralarında çay bahçesi, spor ve nikah salonu, pazar yeri, cami ve restoran gibi toplu yaşam alanlarının da bulunduğu 780 noktada denetim gerçekleştirdi.

TOPLAM 15 BİN LİRA CEZA

Taksiler ve toplu ulaşım araçlarında denetimlerini sürdüren ekipler, Kovid-19 testi pozitif çıkanlar ve temaslılara yönelik denetimlerde de karantina kuralını ihlal eden 5 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesti.

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