Asya ülkelerinde corona virüs bilançosu açıklandı

İRAN'DA VAKA SAYISI 461 BİN 44



Asya kıtasında vaka sayısı olarak 2'nci ülke olan İran'da can kaybı 26 bin 380 olurken koronavirüs vaka sayısı ise 461 bin 44'e yükseldi. Bangladeş'te koronavirüs vaka sayısı 364 bin 987 olurken can kaybı ise 5 bin 272 olarak raporlandı.



IRAK'TA VAKA SAYISI 367 BİN 474



Irak'ta koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 367 bin 474'e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 9 bin 231 kişi olarak raporlandı.



SUUDİ ARABİSTAN'DA VAKA SAYISI 335 BİN 97



Öte yandan, Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 4 bin 794 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 335 bin 97 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 319 bin 746 kişinin iyileştiği açıklandı.



PAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 313 BİN 431'E ULAŞTI



Pakistan'da koronavirüs vaka sayısı 625 kişi artarak toplamda 313 bin 431 kişiye ulaştı. Virüs kaynaklı can kaybı ise 6 bin 499 olarak raporlandı. Pakistan'ın ardından Asya kıtasında Filipinler, 314 bin 79 vaka sayısı raporlarken virüs kaynaklı can kaybı ise 5 bin 562 oldu.





Trump'a kötü haber! Danışmanının corona testi pozitif çıktı! Trump kendini karantinaya alıyor