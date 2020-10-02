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Ordusu, Dağlık Karabağ’a desteğe giden Ermeni güçlerini imha etti

'ın saldırıları sonrasında 'ın da karşılık vermesi üzerine Dağlık Karabağ sınırında çıkan çatışmalarda darbe üstüne darbe yiyen ve tarihi kayıplar veren Ermenistan ordusunun yaşadığı zor anların görüntüsü paylaşıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 2.10.2020 10:46 ABONE OL
Azerbaycan Ordusu, Dağlık Karabağ’a desteğe giden Ermeni güçlerini imha etti

Ermenistan'ın saldırıları sonrasında Azerbaycan'ın da karşılık vermesi üzerine Dağlık Karabağ sınırında çıkan çatışmalarda darbe üstüne darbe yiyen ve tarihi kayıplar veren Ermenistan ordusunun yaşadığı zor anların görüntüsü paylaşıldı.

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'a desteğe giden Ermeni güçlerini imha ettiği yeni görüntü paylaşıldı.

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Azerbaycan Ordusu, Dağlık Karabağ’a desteğe giden Ermeni güçlerini imha etti
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