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ordusu, Madagiz çevresinde stratejik tepeleri kontrol altına aldı

ordusu, Ermanistan'ın işgal ettiği toprakları kurtarmak için yürüttüğü operasyon kapsamında Magadiz çevresinde bulunan stratejik öneme sahip tepeleri kontrol altına aldı.

İHA
Giriş Tarihi: 2.10.2020 09:33 ABONE OL
Azerbaycan ordusu, Madagiz çevresinde stratejik tepeleri kontrol altına aldı

Azerbaycan ordusu, Ermanistan'ın işgal ettiği toprakları kurtarmak için yürüttüğü operasyon kapsamında Magadiz çevresinde bulunan stratejik öneme sahip tepeleri kontrol altına aldı.

Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı harekat devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şiddetli çatışmaların cephenin çeşitli yönlerinde sabah ve akşam saatlerinde devam ettiği bildirildi. Açıklamada, Ağdere bölgesinde Madagiz etrafında stratejik öneme sahip tepelerin Azerbaycan ordusu tarafından ele geçirildiği belirtilirken Azerbaycan ordusunun Cebrayil-Fuzuli yönünde Eremistan birliklerinin direnişini kırarak geri çekilmeye zorladığı aktarıldı.

Öte yandan Murov Dağı yönündeki bölgenin Azerbaycan birliklerinin kontrolü altında olduğu belirtildi.
Ayrıca 00.00 - 07.00 saatleri arasında 5 zırhlı araç, 3 askeri tesis ve çok sayıda asker yok edildi.

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Azerbaycan ordusu, Madagiz çevresinde stratejik tepeleri kontrol altına aldı
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