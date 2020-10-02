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Azerbaycan Savunma Bakanlığı: 5 ile 3 askeri altyapı tesisi imha edildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ile çatışmaların gece boyunca devam ettiğini, 5 ve otomobil ile 3 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini duyuruldu.

DHA
Giriş Tarihi: 2.10.2020 08:48 Son Güncelleme: 2.10.2020 08:50 ABONE OL
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: 5 zırhlı araç ile 3 askeri altyapı tesisi imha edildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ile çatışmaların gece boyunca devam ettiğini, 5 zırhlı araç ve otomobil ile 3 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini duyuruldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan-Azerbaycan çatışmalarının gece boyunca devam ettiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada gece başlayıp sabaha kadar süren çatışmalarda Ermenistan'a ait 5 zırhlı araç ve otomobilin, 3 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini duyuruldu.

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı: 5 zırhlı araç ile 3 askeri altyapı tesisi imha edildi
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